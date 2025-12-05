Nạn nhân vụ cháy 4 người chết: 'Khói lửa bao trùm phải nhảy lầu thoát thân'

TP HCMBị đánh thức giữa đêm bởi khói đặc và hơi nóng, Ngọc Khuê hoảng loạn chạy ra cửa sổ kêu cứu, trước khi ném gấu bông xuống đất và nhảy từ hơn chục mét để thoát thân.

"Khi tỉnh dậy tôi thấy khói đen mù mịt, cả phòng ngủ nóng ran", chị Ngọc Khuê, 18 tuổi chưa hết bàng hoàng khi nhắc lại thời điểm phát hiện đám cháy tại quán lẩu, ốc Bà Tâm ở mặt tiền đường Trần Hưng Đạo, phường Cầu Ông Lãnh (quận 1 cũ), khiến 4 người chết, hai người bị thương, sáng 5/12.

Là một hai nạn nhân bị bỏng đang nằm điều trị ở phòng cấp cứu Bệnh viện Gia Định (quận Bình Thạnh cũ), Khuê cho biết vào làm tại quán được hai tháng theo lời giới thiệu của bạn là Trần Thị Thùy Trinh. Quán mở cửa từ 7h-22h mỗi ngày, bán các món ăn chuyên về ốc theo hương vị Bắc. Chủ quán là bà Đinh Thị Khánh Hà, 40 tuổi đã thuê mặt bằng để kinh doanh được hai năm.

Quán ăn cao bốn tầng, hai tầng dưới bố trí bếp và bàn ghế, hai tầng trên làm phòng ngủ của chủ quán, trẻ nhỏ và nhân viên. Mặt tiền nhà chỉ rộng 4 m, phía sau chụm lại còn 2,5 m, thông ra con hẻm nhỏ. Trên sân thượng có ô thông gió nhưng bị rào kín; tầng trệt lắp cửa cuốn kiên cố, khu vực kinh doanh chứa nhiều vật dụng dễ cháy.

Lúc xảy ra cháy, Khuê đang ngủ cùng Trần Thị Thùy Trinh và một nhân viên nữ khác tên Thành ở tầng 3. Đối diện là nơi nghỉ của vợ chồng chủ quán và con trai 2 tuổi. Tối qua, một người bạn của nữ chủ quán đưa con gái 7 tuổi đến chơi và ở lại qua đêm. Tầng trên cùng còn hai phòng, có một nhân viên nam ngủ lại.

Khoảng 4h, khi nghe mùi khét và cả 3 thức dậy thì điện đã bị cúp, mở cửa phòng ra chỉ thấy khói đặc bốc lên từ dưới tầng trệt. Không thể xuống cầu thang vì phía dưới lửa cháy đỏ rực, không còn lối thoát, cả ba quay vào phòng, sau đó chạy ra cửa sổ phía sau.

Khói nhanh chóng bao trùm không gian khiến ba cô gái phải leo ra cục nóng máy lạnh để kêu cứu. Đứng chênh vênh hơn chục phút, da bắt đầu bỏng rát khi nhiệt lan tới, Khuê và Trinh ném gấu bông xuống đất để giảm lực rơi rồi nhảy xuống nơi có các chậu cây và túi rác. Thành đu sang song sắt nhà bên cạnh và được cảnh sát tiếp cận đưa xuống an toàn.

Bà Huệ Cơ, sống trong căn nhà đối diện mặt sau quán ăn, cho biết lúc đầu nghe tiếng nổ nhỏ từ tầng trệt, sau đó lớn dần trước khi lửa bùng lên. Khi thấy ba cô gái chạy ra kêu cứu, bà cùng hàng xóm cố kéo thanh nhôm để hỗ trợ nhưng không đủ chiều cao. "Hai người đã nhảy xuống khu vực có gấu bông, chậu cây. Làn da họ đã ám khói đen, một người đập đầu vào tường nhưng vẫn tỉnh táo", bà nói.

Theo Cảnh sát PCCC, đơn vị nhận tin báo lúc 4h37. Chỉ vài phút sau, 9 xe chữa cháy và một xe thang 56 m và 50 chiến sĩ được điều động đến hiện trường cách trụ sở khoảng 800 m.

Tuy nhiên, nhà chỉ có một lối thoát qua cửa chính, cửa cuốn đóng kín khiến lực lượng cứu hộ phải phá để tiếp cận. Khối lượng vật dụng gia đình và đồ dùng kinh doanh tạo ra lượng khói, khí độc lớn, khiến việc tìm kiếm người mắc kẹt gặp nhiều khó khăn.

Lúc xảy ra cháy, trong nhà có 9 người gồm vợ chồng chủ quán và con trai, người bạn của chủ quán và con gái, cùng 4 nhân viên (3 nữ và một nam). Cảnh sát dùng thang cứu được hai người đàn ông trên sân thượng; một cô gái tên Thành trèo sang nhà bên cạnh; hai nhân viên nhảy xuống sân sau bị thương. Khi kiểm tra các tầng, lực lượng chức năng phát hiện bốn người tử vong do ngạt khói, gồm mẹ con nữ chủ quán và mẹ con người bạn.

Đám cháy được dập tắt hoàn toàn lúc 6h15. Bệnh viện Gia Định tiếp nhận hai nạn nhân sống sót là Khuê và Trinh. Giám đốc Nguyễn Hoàng Hải cho biết cả hai bị bỏng đường hô hấp, phải nội soi phế quản để đánh giá mức độ tổn thương trước khi xây dựng phác đồ điều trị.

Trưa cùng ngày, Phó thủ tướng thường trực Nguyễn Hòa Bình yêu cầu TP HCM khẩn trương điều tra nguyên nhân, xử lý nghiêm nếu có vi phạm; đồng thời tổ chức thăm hỏi, hỗ trợ kịp thời gia đình các nạn nhân.

