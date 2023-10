Nạn nhân thứ 5 tử vong trong vụ xe khách đấu đầu trên quốc lộ 20

Đồng NaiBà Phạm Thị Mót, 45 tuổi, đã tử vong tại bệnh viện sau một ngày xảy ra tai nạn thảm khốc hai xe khách tông nhau trên quốc lộ 20 ở huyện Định Quán.

Sáng 1/10, bà Mót, một trong bốn nạn nhân được đưa vào Bệnh viện Đa khoa Đồng Nai, đã không qua khỏi do chấn thương quá nặng. Trước đó bà nhập viện trong tình trạng hôn mê, sốc mất máu do chảy máu từ vết thương đầu, dập phổi trái, gãy cột sống... với tiên lượng xấu.

Hiện trường vụ tai nạn giữa hai xe khách, sáng 30/10. Ảnh: Thái Hà

Bà Mót đưa con gái Nguyễn Thị Huyền, 18 tuổi, tới TP HCM nhập học một trường cao đẳng, đi ôtô 16 chỗ của nhà xe Hải Đăng từ xã Đa Kai, huyện Đức Linh (Bình Thuận) rạng sáng 30/9. Khi ôtô đến quốc lộ 20 đoạn quan huyện Định Quán (Đồng Nai) đã tông vào xe giường nằm hãng Thành Bưởi chở 32 khách chạy lên Đà Lạt.

Tai nạn khiến 4 người (cả tài xế) trên xe 16 chỗ tử vong tại chỗ. Mẹ con bà Mót cùng ba người khác bị thương, trong đó một trường hợp được đưa tới Bệnh viện Chợ Rẫy (TP HCM).

Theo bác sĩ Nguyễn Xuân Hoàng, Trưởng khoa Cấp cứu Bệnh viện Đa khoa Đồng Nai, Huyền bị tụ máu dưới màng cứng bán cầu phải, xuất huyết não thất, gãy xương hàm mặt, chấn thương ở chân. Hai nạn nhân còn lại ở bệnh viện này vẫn trong tình trạng khá nặng.

Vị trí xảy ra tai nạn. Đồ họa: Đăng Hiếu

Từ hình ảnh camera hành trình, Công an Đồng Nai xác định tai nạn do ôtô khách Thành Bưởi vượt trái ẩu, nên đã khởi tố vụ án, tạm giữ hình sự tài xế để điều tra về tội Vi phạm các quy định về giao thông đường bộ. Theo số liệu thu thập được từ cơ quan quản lý, cả hai xe trước khi xảy ra va chạm đều chạy quá tốc độ cho phép.

Làm việc với Ủy ban An toàn giao thông Quốc gia tối 30/9, đại tá Trần Anh Sơn, Phó giám đốc Công an tỉnh Đồng Nai, cho biết đây là tai nạn thứ hai trong vòng hai tháng qua liên quan xe khách Thành Bưởi trên quốc lộ 20. Hồi tháng 7, tài xế nhà xe này bị xác định chạy vượt trái không đúng quy định, gây tai nạn làm hai người chết tại huyện Thống Nhất. Đầu năm 2023 đến nay, các xe khách của hãng bị Công an Đồng Nai xử phạt 8 lần lỗi vi phạm tốc độ.

Hai xe khách tông nhau, 4 người chết Camera hành trình ghi nhận xe giường nằm vượt ẩu, đâm ôtô 16 chỗ. Video: Tuấn Quốc - Minh Điệp

Phước Tuấn