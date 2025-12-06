Nạn nhân Malaysia kể cảnh bị tra tấn, ép ăn thịt lợn tại ổ lừa đảo Campuchia

Một doanh nhân Malaysia bị người quen lừa tới Campuchia cho hay ông bị đánh đập và thậm chí bị ép vi phạm quy định đạo Hồi.

Muhammad Syafiq Pubalan Abdullah, 40 tuổi, kể lại hoàn cảnh bị lừa tới Campuchia trong buổi họp báo do Hiệp hội Người tiêu dùng Hồi giáo Malaysia (PPIM) tổ chức tại Kuala Lumpur ngày 4/12.

Ông cho hay một người bạn quen biết 12 năm đã giục ông mở nhà hàng Malaysia tại Campuchia vì ở đó không có nhà hàng Malaysia nào. Tin lời bạn, Muhammad đi từ Alor Setar đến Bangkok, nơi một tài xế chờ đón và đưa ông sang Campuchia.

Muhammad Syafiq Pubalan Abdullah (thứ hai từ trái sang) trong buổi họp báo tại Kuala Lumpur, Malaysia, ngày 4/12. Ảnh: Star

"Họ tránh các tuyến đường chính để tôi không biết đường quay về. Ở Phnom Penh, tôi thấy một thị trấn nhỏ và một sòng bạc. Nơi tôi làm việc có lính canh bảo vệ. Họ bảo chúng tôi lừa người khác qua điện thoại", ông nói.

Muhammad cho biết trong trung tâm lừa đảo có khoảng 700 người Malaysia, đa phần là thanh niên trong độ tuổi 17-35, thường xuyên bị đánh đập. Bản thân ông cũng bị đánh hàng ngày trong tuần đầu tiên ở Campuchia.

"Họ dùng thắt lưng đánh phụ nữ. Tôi nghe nói một nạn nhân nữ đã bị 11 người cưỡng hiếp sau khi mẹ cô ấy báo cảnh sát", ông nói. "Tôi cũng bị ép ăn thịt lợn vài lần. Nếu chúng tôi không ăn, họ sẽ đánh đập". Thịt lợn là món ăn tối kỵ với người Hồi giáo.

Theo Muhammad, họ bị ép đóng vai nhân viên cơ quan an ninh mạng Singapore để gọi điện lừa đảo. Họ giả vờ tra hỏi nạn nhân về một quảng cáo việc làm lừa đảo tại Malaysia và yêu cầu nạn nhân cung cấp số căn cước công dân.

"Với số căn cước, chúng tôi có thể tìm ra mọi thứ. Trong một ca làm việc của tôi, một người Singapore đã bị lừa 67.000 đôla Singapore (gần 52.000 USD)", ông nói.

Muhammad thoát khỏi ổ lừa đảo sau khi vợ ông, Jamilah Ahmad, 42 tuổi, cảm thấy cuộc gọi của chồng có điều bất ổn. Muhammad được gọi điện về nhà nhưng nội dung trao đổi bị những kẻ quản lý trong khu lừa đảo giám sát chặt chẽ.

Bà đã đăng video về hoàn cảnh của chồng, tiết lộ danh tính người bạn kia. "Tôi gọi cho anh ta, yêu cầu đưa chồng tôi về. Ban đầu họ đòi 6.000 ringgit (1.500 USD), nhưng tôi không có tiền", bà nói. "Tôi bảo anh ta rằng tôi đã báo cảnh sát lần thứ hai, trình báo tên của anh ta. Hai ngày sau, họ thả chồng tôi về".

PPIM kêu gọi giới chức bắt người môi giới và giải cứu 700 người Malaysia đang mắc kẹt.

"Trước tình trạng các vụ lừa đảo ngày càng gia tăng, chúng ta cần một bộ phận chuyên trách để giải quyết", chủ tịch kiêm nhà hoạt động của PPIM Nadzim Johan phát biểu.

Hồng Hạnh (Theo Star)