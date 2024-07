Nạn nhân của mã độc tăng mạnh ở Việt Nam

Số tài khoản lộ lọt do mã độc tăng 31 lần sau ba năm, trong khi các sự cố tấn công mạng nghiêm trọng cũng ngày càng nhiều tại Việt Nam.

Tại buổi tập huấn do Cục An toàn thông tin - Bộ Thông tin và Truyền thông tổ chức sáng 25/7 ở Hà Nội, Cục trưởng Lê Văn Tuấn đánh giá tấn công mạng là một trong những thách thức hàng đầu mà các tổ chức trong nước và trên thế giới đang đối mặt.

Ông cho biết số tài khoản lộ lọt do nhiễm mã độc tại Việt Nam những năm gần đây gia tăng đột biến, như năm 2023 là gần 31 nghìn tài khoản, gấp 31 lần so với năm 2020, theo thống kê của Kaspersky. Trong 6 tháng đầu năm, hệ thống của Công ty An ninh mạng Viettel cũng ghi nhận có 46 vụ lộ lọt dữ liệu lớn với 13 triệu bản ghi bị rao bán, 12,3 GB mã nguồn bị lộ.

"Tình trạng mua bán dữ liệu diễn ra rất công khai, được tổ chức một cách có hệ thống với sự tham gia của các tổ chức, doanh nghiệp", ông Tuấn nói.

Thống kê của Kaspersky về lượng dữ liệu rò rỉ trong 10 năm qua tại Việt Nam.

Riêng tháng 6, hệ thống giám sát kỹ thuật của Cục ghi nhận 90.033 điểm yếu, lỗ hổng an toàn thông tin tại các cơ quan, tổ chức ở Việt Nam. Số sự cố nghiêm trọng Cục phải tham gia xử lý trong nửa đầu năm cũng tăng gần 60% so với cùng kỳ năm ngoái. Số nạn nhân của các vụ lừa đảo trực tuyến có xu hướng tiếp tục gia tăng, bất chấp những cảnh báo liên tục từ cơ quan chức năng.

Tại buổi tập huấn, bà Genie Sugene Gan, Giám đốc phụ trách đối ngoại và quan hệ chính phủ khu vực APAC của Kaspersky, đánh giá xu hướng chuyển đổi số làm tăng bề mặt tấn công khi các doanh nghiệp liên kết với nhau nhiều hơn. Việc tích hợp công nghệ mới như AI, Big Data, IoT trong chuyển đổi số đòi hỏi sự tăng cường nhận thức về an ninh mạng. Khảo sát của công ty cho thấy 82% người được hỏi đã trải qua ít nhất một lần vi phạm dữ liệu.

Với việc tỷ trọng đóng góp của kinh tế số ngày càng tăng, đại diện Kaspersky khuyến nghị Việt Nam cần tăng năng lực an ninh mạng, với trọng tâm mở rộng hơn bên cạnh các hạ tầng thông tin quan trọng, đồng thời cần nâng cao phòng thủ chống lại các cuộc tấn công tinh vi vào dữ liệu cá nhân riêng tư.

Một người tham gia buổi tập huấn. Ảnh: Lưu Quý

Buổi tập huấn có sự tham gia của hơn 400 nhân sự an toàn thông tin từ các cơ quan, tổ chức, doanh nghiệp của Việt Nam theo cả hình thức online và trực tiếp. Theo đại diện Kaspersky, khóa đào tạo sử dụng các tình huống thực tế sẽ giúp củng cố nhận thức về vai trò của an ninh mạng, chiến lược bảo mật thông tin của tổ chức, từ đó đưa ra những hành động và chiến lược đúng đắn trong thực tế.

Lưu Quý