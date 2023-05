Nạn nhân bị phi tang thi thể ở Bình Dương là nam

Bình DươngKết quả phân tích mẫu ADN phần thi thể còn lại ở hiện trường xác định nạn nhân là nam chứ không phải nữ như cơ quan điều tra nhận định ban đầu.

Ngày 27/5, Công an Bình Dương cho biết kết quả phân tích mẫu ADN phần thi thể bị đốt cháy tại phường Tân Phước Khánh (TP Tân Uyên) là nam giới, tuổi 30-35, cao 1,55-1,59 m. Nạn nhân bị sát hại cách đây 10 ngày, hiện trường gây án có thể ở nơi khác, các phần thi thể sau đó được đưa đến bãi đất trống phi tang.

Theo một điều tra viên, sau khi khám nghiệm hiện trường ban đầu, cảnh sát căn cứ vào 2 cẳng chân và 2 bàn tay có gắn móng giả, cùng một số dấu hiệu khác, đã nhận định nạn nhân là nữ.

Hôm qua, Công an Bình Dương gửi công văn đến Ban quản lý các khu công nghiệp; công an các xã, phường, thị trấn để rà soát trường hợp nhân viên, công nhân không đến làm việc, không liên lạc được, không rõ lý do nghỉ việc... để xác định những thông tin có giá trị phục vụ điều tra.

Người dân có thông tin liên quan đến người thân, bạn bè đi đâu không rõ, không liên lạc được; các địa điểm kinh doanh, mua bán, phòng trọ, nhà nghỉ đóng cửa có những biểu hiện bất thường hoặc bốc mùi hôi thối... cần trình báo cơ quan công an.

"Chúng tôi sẽ đề xuất khen thưởng xứng đáng người dân cung cấp thông tin, đồng thời bảo mật tuyệt đối nguồn tin", thượng tá Trần Minh Nhựt, Trưởng phòng Cảnh sát hình sự Công an tỉnh Bình Dương, cho biết.

Móng tay giả ở bàn tay nạn nhân. Ảnh: Yên Khánh

Trước đó, người dân phát hiện một túi xách màu đỏ cháy xém ở khu vực đất trống phường Tân Phước Khánh. Khi mở ra họ thì phát hiện 2 cẳng chân chưa cháy hết. Qua khám nghiệm hiện trường, cảnh sát tìm thấy thêm 2 bàn tay có gắn móng giả ở dưới phần cuối của túi xách.

Bộ Công an đã cử lực lượng hỗ trợ Công an Bình Dương điều tra vụ án này.

Hiện trường nơi phát hiện xác chết. Ảnh: Yên Khánh

Yên Khánh - Phước Tuấn