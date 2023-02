Nạn 'cò' bệnh viện tái diễn

TP HCMNgày 8/2, Sở Y tế ghi nhận tình trạng "cò" khám chữa bệnh tái diễn do bệnh nhân đến các bệnh viện tăng nhanh sau khi Covid-19 được kiểm soát.

Trước đó một ngày, ba đoàn thanh tra của Sở Y tế TP HCM kiểm tra đột xuất 5 phòng khám tư nhân xung quanh khu vực được phản ánh có hiện tượng "cò" khám chữa bệnh. 5 nơi này gồm một phòng khám đa khoa, 4 phòng khám chuyên khoa tư nhân.

Kết quả cho thấy một phòng khám chuyên khoa Nội, gần Bệnh viện Ung bướu cơ sở 1 ở quận Bình Thạnh, có dấu hiệu hoạt động dẫn dụ người bệnh đến nơi khác khám chữa bệnh. Các phòng khám còn lại chưa phát hiện dấu hiệu liên kết với người môi giới, nhưng đều có sai phạm trong quá trình hoạt động khám bệnh, chữa bệnh.

"Cò" là cách gọi những người chuyên môi giới, mời chào, dẫn dụ bệnh nhân không điều trị tại cơ sở y tế chính quy mà đến phòng khám tư, phòng khám chui. Họ thường lảng vảng ở trước hoặc trong các bệnh viện, cơ sở y tế lớn để tìm kiếm nạn nhân. Tình trạng này dẫn đến nhiều bệnh nhân bị lừa đảo, mất tiền, tốn kém, không điều trị hết bệnh, chẩn đoán sai, mất thời gian vàng điều trị... Đây là những hoạt động vi phạm pháp luật.

"Thanh tra Sở Y tế phối hợp với cơ quan liên quan xử lý nghiêm các phòng khám có dấu hiệu liên kết với môi giới khám chữa bệnh", đại diện Sở Y tế cho biết.

Bệnh viện Ung bướu cơ sở 1 đông bệnh nhân thời điểm cơ sở 2 chưa vận hành, tháng 4/2021, được Sở Y tế ghi nhận có "cò" hoạt động khu vực xung quanh viện. Ảnh: Anh Thư

Thực tế, nạn "cò" hoạt động ở các bệnh viện đa khoa, chuyên khoa tuyến cuối của thành phố tồn tại nhiều năm nay. Những địa điểm thường có tình trạng này là các bệnh viện Mắt, Da liễu, Ung bướu cơ sở 1, phòng khám Medic... Ba năm dịch Covid-19 bùng phát vừa qua, số lượng bệnh nhân đến bệnh viện khám và điều trị giảm nên những hoạt động mời chào, chèo kéo cũng giảm mạnh.

"Hiện số bệnh nhân đến bệnh viện khám chữa bệnh tăng trở lại sau khi dịch Covid-19 được kiểm soát ổn định, là thời điểm để nạn môi giới tái diễn hoạt động", đại diện Sở Y tế nhận định.

Sở Y tế cho rằng ngành y tế và ngành công an phối hợp ngăn chặn tình trạng này nhưng vẫn chưa đủ sức để răn đe. Do đó, Sở Y tế yêu cầu tất cả bệnh viện và cơ sở khám, chữa bệnh củng cố hoạt động của đội bảo vệ, phối hợp công an địa phương đảm bảo an ninh, trật tự tại các khu vực đông người, nhất là khu vực đăng ký khám bệnh. Các bệnh viện cũng cần triển khai ứng dụng đăng ký khám bệnh từ xa, truyền thông để người bệnh cảnh giác.

Về lâu dài, Sở Y tế đề nghị lãnh đạo thành phố ưu tiên đầu tư cơ sở hạ tầng đáp ứng nhu cầu khám, chữa bệnh cho người dân; huy động nguồn lực tư nhân để mở thêm nhiều cơ sở khám, chữa bệnh; phối hợp công - tư với mô hình chuỗi bệnh viện, chuỗi phòng khám của các bệnh viện lớn để giải quyết tình trạng quá tải và nạn môi giới tại những khu vực này.

Mỹ Ý