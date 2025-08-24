Nạn chụp lén dưới váy ở Hong Kong

Cuộc điều tra của cảnh sát Hong Kong với nhóm bán ảnh chụp lén dưới váy cho gần 9.000 thành viên, kiếm lời 4 triệu HKD làm dấy lên hồi chuông cảnh báo về tình trạng phổ biến của loại tội phạm này.

Ngày 20/8, cảnh sát Hong Kong cho biết đã bắt sáu người đàn ông và bốn phụ nữ vì cáo buộc điều hành một nhóm trên mạng xã hội chuyên bán ảnh chụp lén dưới váy phụ nữ.

Cảnh sát tìm thấy hơn 15.000 hình ảnh và video bất hợp pháp trong nhóm chat, bao gồm khoảng 2.000 hình ảnh nữ sinh mặc đồng phục.

10 nghi phạm có độ tuổi từ 20 đến 62, trong đó có một cặp vợ chồng thất nghiệp được cho là cầm đầu nhóm này. Bốn nghi phạm khác chịu trách nhiệm chụp ảnh và quay video, bốn nghi phạm còn lại là thành viên trong gia đình đã cho cặp vợ chồng mượn tài khoản ngân hàng để xử lý các khoản tiền.

Nhóm nghi phạm được cho là đã kiếm được 4 triệu HKD (512.000 USD) trong vòng ba năm.

Nhóm này thu hút thành viên bằng cách điều hành một kênh công cộng miễn phí đăng tải nhiều nội dung khiêu dâm. Để có quyền truy cập đầy đủ, người dùng có thể trả một khoản phí một lần từ vài trăm đến 2.000 HKD để trở thành thành viên VIP.

Nhóm chat có tổng cộng gần 9.000 thành viên, trong đó khoảng 800 người là thành viên VIP trả phí.

Hình phạt nào cho hành vi chụp lén dưới váy?

Kể từ tháng 10/2021, hành vi nhìn trộm các hoạt động riêng tư của người khác như thay quần áo, quan hệ tình dục, và các hành vi phạm tội liên quan, bao gồm việc ghi hình trái phép các bộ phận nhạy cảm và công bố hình ảnh nhạy cảm mà không có sự đồng ý, bị coi là phạm tội ở Hong Kong.

Từ đó đến tháng 6 năm nay, cảnh sát đã ghi nhận gần 1.400 trường hợp ghi hình trái phép, chiếm gần 60% số vụ phạm tội liên quan hành vi nhìn trộm.

Chụp ảnh dưới váy là hành vi ghi hình trái phép, có thể bị phạt tù tối đa 5 năm. Việc công bố những hình ảnh này mà không có sự đồng ý, ngay cả khi ban đầu được chụp với sự đồng ý, cũng có mức phạt tối đa là 5 năm tù. Việc bán trực tuyến những bức ảnh như vậy có thể bị truy tố theo Pháp lệnh Kiểm soát các sản phẩm khiêu dâm và khiếm nhã, có thể bị phạt tới một triệu HKD và ba năm tù.

Cảnh sát tại buổi họp báo về vụ bắt giữ 10 người vì cáo buộc điều hành một nhóm mạng xã hội chuyên bán ảnh chụp lén dưới váy phụ nữ. Ảnh: SCMP

Tự bảo vệ mình bằng cách nào?

Nếu đang ở nơi công cộng và nghi ngờ mình đang bị ai đó chụp ảnh dưới váy, bạn hãy tránh xa để tạo khoảng cách vật lý.

Theo Hiệp hội Chống Bạo lực Tình dục Đối với Phụ nữ, việc tìm kiếm sự giúp đỡ từ người qua đường, nhân viên bảo vệ thường tốt hơn là trực tiếp đối đầu với thủ phạm. Bên cạnh đó, bạn cần thu thập bằng chứng bằng cách chụp ảnh hoặc quay video nghi phạm và thiết bị của họ nếu có thể. Địa điểm, thời gian và các thông tin chi tiết khác cũng cần được ghi lại.

Nếu hình ảnh riêng tư bị đăng tải trực tuyến, nạn nhân nên báo cáo nội dung trực tiếp cho nền tảng để xóa bỏ. Việc trình báo vụ việc với cảnh sát có thể giúp bảo vệ các nạn nhân khác. Tuy nhiên, quyết định có nên nhờ đến sự can thiệp của cơ quan thực thi pháp luật hay không là tùy thuộc vào nạn nhân.

Can thiệp thế nào khi bắt gặp kẻ biến thái?

Nếu bạn chứng kiến kẻ chụp lén ảnh nhạy cảm của người khác mà không có sự đồng ý trước tiên nên cố gắng đánh giá tình hình, an toàn phải được ưu tiên hàng đầu.

Hiệp hội Chống Bạo lực Tình dục Đối với Phụ nữ cho biết những tín hiệu phi ngôn ngữ như giao tiếp bằng mắt, có thể được sử dụng để cảnh báo nạn nhân khi họ không biết mình đang bị quay lén.

Một hành động đơn giản, không mang tính đối đầu cũng có thể cắt ngang hành vi phạm tội. Chiến thuật được đề xuất là giúp nạn nhân rời khỏi hiện trường bằng cách nói với họ: "Bên kia hơi đông, anh/chị có thể di chuyển sang phía bên này được không?". Bạn cũng có thể tạo ra rào chắn vật lý bằng cách đứng giữa kẻ quay lén và nạn nhân để chặn tầm nhìn.

Ngoài ra, bạn có thể lập tức cảnh báo người có thẩm quyền, như tài xế xe buýt, nhân viên tàu điện ngầm hoặc nhân viên bảo vệ, và giúp giữ lại bằng chứng cho nạn nhân.

Tại Hong Kong, một số tổ chức phi lợi nhuận và trung tâm khủng hoảng cung cấp hỗ trợ cho các nạn nhân, như RainLily. Nhóm này cung cấp đường dây nóng, hỗ trợ trực tuyến, hỗ trợ báo cáo cảnh sát và các dịch vụ y tế. Họ cũng cung cấp dịch vụ giúp nạn nhân báo cáo và xóa những hình ảnh riêng tư được phát tán trực tuyến mà không có sự đồng ý.

Tuệ Anh (theo SCMP)