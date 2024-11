Nạn chuốc thuốc mê phụ nữ đi chơi đêm ở Anh

AnhBộ Nội vụ Anh sẽ chi trả 250.000 bảng cho khóa đào tạo hơn 10.000 nhân viên quầy bar và bảo vệ để phát hiện việc bỏ thuốc mê vào đồ uống, tiến tới hình sự hóa và phạt tù hành vi này.

Nội dung được Thủ tướng Keir Starmer đề cập hôm 25/11, khi chủ trì hội nghị thượng đỉnh với các cảnh sát trưởng, giám đốc điều hành ngành dịch vụ quán bar và giám đốc giao thông công cộng để thảo luận về các biện pháp trấn áp tình trạng này, nhằm bảo vệ phụ nữ và trẻ em gái trước thềm Giáng sinh và kỳ nghỉ lễ.

"Chúng tôi biết rằng nạn nhân có thể vô cùng khó khăn khi trình báo tội ác khủng khiếp này và những vụ án này có thể rất khó để truy tố. Chúng ta phải làm nhiều hơn nữa để đưa những kẻ thủ ác thực hiện hành động hèn nhát này ra trước công lý", ông nói.

Thủ tướng Anh Keir Starmer và bộ trưởng Nội vụ Yvette Cooper (thứ ba từ trái) trong cuộc họp hôm 25/11. Ảnh: Ireland Live

Đó là lý do chính phủ cam kết sẽ đưa ra một tội hình sự mới dành riêng cho hành vi chuốc thuốc mê. Chương trình đào tạo nhân viên quán bar nằm trong số các hoạt động phục vụ cho nỗ lực này.

Khóa đào tạo sẽ bắt đầu từ tháng 12. Nhà chức trách cũng khuyến khích lực lượng cảnh sát triển khai cảnh sát mặc thường phục tại các trung tâm thành phố, câu lạc bộ và quán rượu để phát hiện hành vi tình dục săn mồi. Các cuộc thăm dò cho thấy cứ 10 phụ nữ thì có một người là nạn nhân của tội phạm này.

Bộ Nội vụ cho hay sẽ dành ra 250.000 bảng Anh để chi trả cho chương trình đào tạo, đại diện là bà Kate Nicholls, giám đốc điều hành của UKHospitality.

Mục đích của chương trình đào tạo là đảm bảo nhân viên nhận thức được các nguy cơ (chuốc thuốc, trộm cắp, lạm dụng tình dục...) trong trường hợp khách đến hộp đêm, quán rượu hoặc quán bar của họ trong tình trạng say xỉn.

Họ sẽ được đào tạo để nhận biết được các dấu hiệu cảnh báo và hỗ trợ khách một cách kín đáo, phù hợp và đưa đến khách đến nơi an toàn trong quán bar và nếu cần, sẽ liên hệ với cảnh sát hoặc các cơ quan có thẩm quyền khác.

Nhân viên cũng sẽ được đào tạo để chú ý các khách hàng có hành tung không trong sáng, dọn sạch đồ uống không có người trông coi hoặc đã cạn ngay lập tức và lưu giữ mọi bằng chứng nếu nghi ngờ có chất gây nghiện.

Nhà chức trách nước này cũng đang triển khai chương trình Best Bar None, đặt ra các tiêu chuẩn tối thiểu cho việc quản lý các quán rượu, câu lạc bộ và quán bar để quản lý sự an toàn cho phụ nữ và những khách hàng dễ bị tổn thương khác.

Cảnh sát Anh năm 2023 đã nhận được 6.732 báo cáo về hành vi lén chích thuốc hoặc chuốc thuốc mê trong các quán bar, tụ điểm về đêm. Dữ liệu của cảnh sát cho thấy độ tuổi trung bình của nạn nhân là 26, trong đó phụ nữ chiếm 74% trong tổng số các nạn nhân.

Trong cuộc thăm dò của YouGov vào tháng 12/2022, có 10% phụ nữ và 5% nam giới Anh cho biết họ từng bị tiêm chích hoặc chuốc thuốc mê.

Yvette Cooper, Bộ trưởng Nội vụ Anh đánh giá đây là một tội ác nghiêm trọng và đáng lo ngại có thể gây ra tác động lâu dài và gây tổn hại cho nạn nhân, khiến người dân lo lắng về sự an toàn của đồ uống của họ khi đi chơi đêm.

