Nạn câu giờ trong bóng đá sắp bị triệt tiêu

Ủy ban Bóng đá Quốc tế (IFAB) sẽ một loạt đề xuất mang tính đột phá nhằm ngăn chặn tình trạng câu giờ, trong đó có quy định cầu thủ cần chăm sóc y tế sẽ phải rời sân tạm thời trong một phút.

Sau những phản hồi tích cực về quy định thủ môn không được giữ bóng quá 8 giây trong Luật Bóng đá 2025-2026, một trong những biện pháp quan trọng khác dự kiến sẽ được thông qua tại cuộc họp thường niên của IFAB ngày 28/2 tới tại Xứ Wales. Đó là quy định các cầu thủ được chăm sóc y tế trên sân do chấn thương sẽ phải rời sân trong vòng một phút. Quy định này nhằm chấm dứt tình trạng cắt vụn nhịp độ trận đấu và các hành vi giả vờ chấn thương để câu giờ.

Hiện tại, Luật Bóng đá vẫn chưa có quy định cụ thể về việc cầu thủ chấn thương phải ở ngoài sân trong bao lâu. Các giải đấu đang tự thiết lập tiêu chuẩn riêng, trong đó, Ngoại hạng Anh đã áp dụng quy tắc 30 giây từ mùa 2023-2024.

Nếu quy định mới được thông qua ngày 28/2 tới, trọng tài sẽ yêu cầu các cầu thủ rời sân trong vòng 1 phút để chăm sóc y tế. Ảnh: Reuters

FIFA cũng đã tiến hành thử nghiệm riêng tại giải Arab Cup vào tháng 12/2026, yêu cầu cầu thủ phải rời sân tới hai phút. Trưởng ban Trọng tài FIFA Pierluigi Collina từng cho biết quy tắc hai phút nhằm mục đích giảm thiểu lãng phí thời gian và cải thiện tính liên tục của trận đấu. Điều này khá tương đồng với cách tiếp cận của giải nhà nghề Mỹ (MLS), quy định nếu một cầu thủ nằm sân quá 15 giây và cần nhân viên y tế vào hỗ trợ, cầu thủ đó bắt buộc phải rời sân.

Tại cuộc họp của IFAB hồi tháng 1/2026, các bên đã nhất trí cần thiết lập một khoảng thời gian chờ bắt buộc. Nhưng do có nhiều ý kiến trái chiều và sự phản đối gay gắt đối với con số hai phút, mức thời gian một phút được chọn làm phương án cuối cùng.

Bên cạnh đó, IFAB còn dự định áp dụng nguyên tắc đếm ngược thời gian cho các tình huống ném biên và phát bóng từ vạch vôi. Theo đó, trọng tài sẽ bắt đầu bấm giờ ngay khi cầu thủ có dấu hiệu trì hoãn việc đưa bóng nhập cuộc. Đến nay, biện pháp duy nhất đã được thực thi là giới hạn 8 giây đối với thủ môn khi bóng đang trong cuộc để duy trì tính liên tục của trận đấu.

Một đề xuất khác là áp đặt giới hạn 10 giây để cầu thủ rời sân khi thay người - chi tiết trước đây không bị ràng buộc về thời gian.

Cải tiến giao thức VAR

Về giao thức VAR, cuộc họp thường niên của IFAB khuyến nghị việc can thiệp của video hỗ trợ trọng tài vẫn chỉ giới hạn trong 4 tình huống làm thay đổi cục diện (bàn thắng, phạt đền, thẻ đỏ trực tiếp và nhầm lẫn cầu thủ), nhưng phải đảm bảo tiêu chí không làm gián đoạn quá mức nhịp độ hoặc làm chậm trận đấu.

Tại cuộc họp gần nhất, IFAB cũng đề xuất rằng khi có bằng chứng khách quan, VAR sẽ được phép can thiệp để xem xét lại các thẻ đỏ gián tiếp - tức thẻ vàng thứ hai - xuất phát từ quyết định sai lầm, cũng như các trường hợp nhầm lẫn danh tính cầu thủ khi xử phạt. Ngoài ra, các giải đấu có thể sẽ được phép để đội ngũ VAR kiểm tra lại các tình huống phạt góc nếu quyết định của trọng tài trên sân có sai sót rõ rệt.

Để các đề xuất này của IFAB chính thức có hiệu lực, cuộc bỏ phiếu cần phải đạt được đa số ba phần tư phiếu thuận, tức là 6 trên tổng số 8 phiếu bầu. Cơ cấu phiếu bầu bao gồm 4 phiếu thuộc về các LĐBĐ Vương quốc Anh (Anh, Scotland, Wales và Bắc Ireland), 4 phiếu thuộc về FIFA (đại diện cho tất cả các liên đoàn còn lại trên thế giới).

FIFA không thể tự ý thay đổi luật chơi vì 4 phiếu của họ không đủ ngưỡng đa số. Họ cần sự ủng hộ của ít nhất hai trong số các liên đoàn bóng đá thuộc Vương quốc Anh. Quyết định cuối cùng về việc thông qua một phần hoặc toàn bộ các đề xuất này sẽ được đưa ra vào ngày 28/2 tới tại Xứ Wales.

Hoàng Thông tổng hợp