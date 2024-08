Namibia sẽ bắn hơn 80 con voi để chia thịt cho dân

Quốc gia châu Phi Namibia lên kế hoạch bắn hạ 83 con voi cùng nhiều động vật hoang dã để chia thịt cho những người dân đang thiếu đói.

Bộ Môi trường, Lâm nghiệp và Du lịch Namibia hồi đầu tuần thông báo sẽ săn hơn 700 cá thể động vật hoang dã để lấy thịt, phân phối cho những người thiếu lương thực khi quốc gia tây nam châu Phi hứng đợt hạn hạn tồi tệ nhất 100 năm qua.

Kế hoạch này cũng nhằm giảm áp lực lên nguồn nước hiện có ở các khu vực nơi số lượng động vật hoang dã áp đảo, giảm nguy cơ xảy ra xung đột giữa voi và con người, khi loài vật này tìm thức ăn, nước uống trong đợt hạn hán.

Voi ở Namibia, tây nam châu Phi. Ảnh: Reuters

Các thợ săn chuyên nghiệp sẽ được phép bắn hạ 83 con voi, cùng 30 con hà mã, 60 con trâu, 50 con linh dương impala, 100 con linh dương đầu bò và 300 con ngựa vằn tại các công viên quốc gia và khu vực săn bắn truyền thống.

Trong chương trình này, các thợ săn đã bắn hơn 150 con vật, cung cấp gần 55.000 tấn thịt cho người dân, Bộ Môi trường, Lâm nghiệp và Du lịch Namibia cho hay.

Namibia đã ban bố tình trạng khẩn cấp từ tháng 5 do hạn hán nghiêm trọng. Ước tính khoảng 1/2 dân số quốc gia, tương đương 1,4 triệu người, sẽ phải đối mặt với tình trạng mất an ninh lương thực do mùa màng bị ảnh hưởng.

Nước này cũng là nơi sinh sống của hơn 200.000 con voi. Quần thể voi của Namibia cũng bị ảnh hưởng nặng do hạn hán những năm gần đây. Giới chức năm ngoái ghi nhận hàng trăm cá thể chết do nguồn nước cạn kiệt.

Đức Trung (Theo CNN)