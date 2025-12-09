NamAn Realty khánh thành trụ sở mới tại TP HCM

NamAn Realty khánh thành trụ sở mới tại 24-26 đường 38, phường An Khánh, TP HCM, sáng ngày 9/12.

Sự kiện quy tụ gần 100 đại diện chủ đầu tư và đối tác, được xem là dấu mốc quan trọng trong chiến lược hoàn thiện hệ sinh thái dịch vụ của doanh nghiệp.

Ban lãnh đạo và nhân viên NamAn Realty tại sự kiện khai trương. Ảnh: NamAn Realty

Hoạt động trên thị trường chưa đến hai năm, công ty cho biết lợi thế nằm ở đội ngũ sáng lập có hơn 15 năm kinh nghiệm. Nền tảng này giúp đơn vị nhanh chóng tiếp cận phân khúc cao cấp tại khu Đông TP HCM, tham gia phân phối nhiều dự án như Sunwah Pearl, The Global City, Thảo Điền Green, Eaton Park hay The Gió Riverside.

Theo đại diện doanh nghiệp, việc mở rộng văn phòng vào thời điểm này nhằm tăng tính chuyên nghiệp trong vận hành, đồng thời thể hiện cam kết đồng hành lâu dài cùng khách hàng trong giai đoạn thị trường xuất hiện nhiều cơ hội mới.

Đại diện ban lãnh đạo cắt băng khánh thành trụ sở mới tại 24-26 đường số 38, phường An Khánh, TP HCM sáng 9/12. Ảnh: NamAn Realty

Định vị mô hình 'môi giới toàn năng'

Tại sự kiện, ông Vũ Lý Cung, Tổng giám đốc NamAn Realty nhận định thị trường địa ốc đang bước vào quá trình thanh lọc, đòi hỏi nhân sự môi giới phải thích ứng với các chuẩn mực mới.

Theo ông Cung, văn phòng mới là "bệ phóng" để doanh nghiệp phát triển lực lượng môi giới đa nhiệm, kết hợp kiến thức thị trường, tư duy công nghệ và hiệu quả thực tế trong giao dịch.

Để hiện thực hóa định hướng này, công ty triển khai chiến lược dựa trên ba trụ cột: nhân sự thực chiến, sản phẩm giá trị thực và công nghệ. Điểm nhấn là hệ thống hỗ trợ marketing cá nhân và nguồn dữ liệu khách hàng cung cấp hằng ngày, giúp nhân sự tối ưu hóa thời gian tư vấn thay vì tự tìm kiếm nguồn.

Hợp tác chiến lược với Sun Group

Thay vì chạy theo số lượng, NamAn Realty tập trung vào chất lượng bằng việc áp dụng tiêu chí chọn lọc kỹ lưỡng đối với các dự án phân phối, ưu tiên pháp lý rõ ràng, hạ tầng hoàn thiện và khả năng khai thác thực tế.

NamAn Realty hợp tác Sun Group, mở đầu với các dự án Blanca City và Charmora City. Ảnh: NamAn Realty

Định hướng này được đánh giá phù hợp với triết lý phát triển của Sun Group, từ đó hình thành mối hợp tác phân phối các dự án như Blanca City tại TP HCM (Bà Rịa - Vũng Tàu cũ) hay Charmora City tại Khánh Hòa.

Với nền tảng nội lực vững vàng, mạng lưới đối tác sâu rộng cùng chiến lược đầu tư bài bản cho con người và công nghệ, NamAn Realty cho biết sẽ tự tin bước đi trên hành trình hiện thực hóa mục tiêu: trở thành thương hiệu phân phối bất động sản chủ lực và đáng tin cậy hàng đầu thị trường phía Nam giai đoạn 2025-2030.

(Nguồn: NamAn Realty)