Năm xu hướng đào tạo lao động tại doanh nghiệp

Các doanh nghiệp có xu hướng đào tạo theo chương trình gắn liền với công việc, bỏ mô hình dạy trực tiếp, coi trọng kỹ năng... theo trang Edsurge.

Tại Hội thảo giáo dục thường niên SXSW EDU diễn ra đầu tháng 3 tại Mỹ, Catherine Ward - Giám đốc điều hành tổ chức phi lợi nhuận Jobs for the Future nhận định người lao động đang tìm kiếm những giá trị khác biệt tại các công ty họ ứng tuyển.

Hiện, một nửa số lao động tại Mỹ, tương đương 100 triệu người tin rằng họ cần các kỹ năng mới để thăng tiến trong sự nghiệp trong 5 năm tới. "Họ kỳ vọng việc học tập không chỉ được cung cấp tại các kênh giáo dục truyền thống mà còn từ chính công ty họ đang làm việc", bà nói thêm.

Trong hội thảo này, đại diện từ các tổ chức lớn tại Mỹ như Sam’s Club, JP Morgan Chase và nền tảng đào tạo cấp chứng chỉ trực tuyến Degreed cũng chỉ ra những xu hướng trong việc học tập tại nơi làm việc. Trong số đó, 5 xu hướng nổi bật sau:

Thứ nhất, nhân viên yêu cầu các chương trình đào tạo gắn liền với công việc. Theo Kim Gregorie - Giám đốc điều hành Giải pháp học tập và phát triển nhân tài tại JPMorgan Chase, nếu việc đào tạo tại doanh nghiệp không có mục tiêu bổ trợ để phát triển công việc, nó chẳng có giá trị gì đối với nhân viên.

Thứ hai, dữ liệu đóng vai trò ngày một lớn hơn trong đào tạo tại doanh nghiệp. Việc sử dụng dữ liệu lớn và phân tích dữ liệu sẽ kết nối các công việc với nhân viên sở hữu những kỹ năng phù hợp. Kim Gregorie cho biết, các nhà tuyển dụng đang sử dụng hệ thống quản lý vốn nhân lực, ghi lại kỹ năng của nhân viên và khớp những gì họ có thể làm với các cơ hội khác trong tổ chức. Bà tin đây là một xu hướng phát triển trong đào tạo tại doanh nghiệp,

Tiếp theo, các công ty sẽ từ bỏ mô hình lớp học trực tiếp để chuyển sang học trực tuyến. Tại hệ thống bán lẻ khổng lồ của Mỹ - Sam’s Club, một số khóa đào tạo có thể thực hiện trên thiết bị di động, giúp nhân viên học trực tuyến ngay tại cửa hàng.

Giám đốc đào tạo Jennifer Buchanan cho biết, công ty không còn tổ chức các lớp học trực tiếp với thời gian học cố định. Bà dự kiến các đơn vị khác cũng sẽ dần đi theo mô hình này.

Các công ty có xu hướng phát triển đào tạo trực tuyến cho nhân viên, từ bỏ mô hình lớp học trực tiếp. Ảnh minh họa: eLearning Industry

Thứ tư, các chứng chỉ đào tạo sẽ ngắn hơn và có thể ghép nối. Xu hướng của các doanh nghiệp là tìm kiếm các khóa học, chương trình đào tạo ngắn hạn cho người lao động nhằm giúp người lao động được đào tạo kỹ năng mới, đồng thời, duy trì công việc hàng ngày.

Jennifer Buchanan cũng dự đoán, các chứng chỉ này sẽ "có thể ghép chồng lên nhau". Theo đó, chương trình đào tạo ngắn, cung cấp theo trình tự để người học lần lượt hoàn thành, từ đó, có thể hoàn thiện một chứng chỉ kỹ năng hoàn chỉnh ở cấp độ cao hơn.

Cuối cùng, các doanh nghiệp quan niệm kỹ năng là quan trọng nhất. Theo Janice Burns - Giám đốc nhân sự tại Degreed, khi phát triển tốt công cụ đo lường và đánh giá chất lượng nhân viên, bằng cấp học vấn sẽ ít quan trọng hơn, không còn là thước đo tuyển dụng. Do đó, các chương trình đào tạo sẽ hướng tới phát triển về kỹ năng.

"Các công ty sẽ không quan tâm nhiều tới bạn từ trường nào, tốt nghiệp ngành gì mà bạn có thể làm gì" bà nói.

Nguyên Chương (Theo EdSurge)