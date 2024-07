Nam vương Tuấn Ngọc: 'Tôi tự tin vượt cám dỗ ở showbiz'

Mr World Vietnam 2024 Tuấn Ngọc, 25 tuổi, cho biết rèn kỷ luật, bản lĩnh để tránh thị phi ở làng giải trí, nhờ xuất thân là con nhà võ.

Tuấn Ngọc đăng quang Mr World Vietnam trong chung kết tại TP HCM hôm 13/7, được giám khảo và khán giả nhận xét chiến thắng thuyết phục. Dịp này, anh nói về công việc và quan điểm sống.

- Danh hiệu nam vương có ý nghĩa thế nào với anh?

- Gần ba tháng thi, tôi áp lực do từng được khán giả quen mặt ở cuộc thi The Face Vietnam2023. Các đối thủ của tôi đều tài năng, điển trai, nhiều kỹ năng tốt. Do vậy, khi đoạt danh hiệu cao nhất, tôi hạnh phúc đến mất ngủ, xem đây là bệ phóng để bước vào showbiz, củng cố sự tự tin hơn.

Sau chung kết, một số khán giả có ý kiến "Tuấn Ngọc được ban tổ chức ưu ái". Tôi khẳng định mọi thí sinh đều có cơ hội ngang nhau và tôi đã cố gắng hết sức để thể hiện bản thân.

- Anh từng đối mặt các khó khăn nào tại cuộc thi?

- Tôi ngưng hết công việc để tập trung toàn lực cho cuộc thi Nam vương Thế giới Việt Nam, do đó, thu nhập bị ảnh hưởng nhiều. Tôi phải vay mượn một ít tiền từ gia đình, bạn bè để lo trang phục, đầu tư phần thi tài năng, sắm đạo cụ, làm nhạc, thuê vũ đoàn.

Gần chung kết, tôi ngủ rất ít, sụt khoảng 3 kg. Mỗi ngày, khi kết thúc các hoạt động, về đến nhà chung thường là 1h, tôi không đi ngủ ngay, mà sẽ tự chỉnh sửa nhạc, dàn dựng tiết mục cho phần thi tiếp theo, cùng đó rèn thêm kỹ năng thuyết trình, ngoại ngữ. Tôi tránh đọc bình luận trên mạng xã hội để không ảnh hưởng tâm lý, đến mức có người nghĩ tôi thích sống khép kín.

Phạm Tuấn Ngọc: "Tôi nhiều áp lực khi thi Mr World Vietnam" Phạm Tuấn Ngọc: "Tôi nhiều áp lực khi thi Mr World Vietnam". Video: Tân Cao

- Gia đình ủng hộ thế nào khi anh quyết định rẽ hướng showbiz dù tốt nghiệp Đại học Kinh tế Quốc dân?

- Tôi vốn là con nhà nòi, bố là võ sư, gia đình có một võ đường có tiếng ở Hải Phòng. Tôi là con trai duy nhất nên bố mẹ đặt nhiều kỳ vọng, muốn tôi phải xây dựng được sự nghiệp lớn, nối nghiệp võ đường mà bố tâm huyết. Lúc nhỏ, tôi thích đá bóng, ước mơ làm cầu thủ, khi quan sát công việc võ sư của bố, tôi bị cuốn và theo học. Tuy vậy, sau này tôi quyết định rẽ sang showbiz, mọi người có phần bất ngờ nhưng không phản đối.

Bố mẹ tôi có cách nhìn nhận cuộc sống hiện đại. Họ không ép buộc con, thay vào đó là tôn trọng lựa chọn cá nhân, khuyên tôi làm gì cũng đừng đánh mất giá trị đạo đức. Tôi luôn tự nhủ, dù theo đuổi nghề người mẫu hay diễn viên cũng không được quên gốc rễ của mình, tránh làm ảnh hưởng đến gia đình.

Tôi học được tính kỷ luật từ bố và sự mềm mỏng của mẹ. Với tôi, đàn ông không nhất thiết phải gồng lên để chứng tỏ, không ai cấm đàn ông khóc hay yếu đuối. Tôi chọn cách sống thật với cảm xúc. Tương lai, tôi chưa dám nói trước nhưng hiện tự tin để hứa với bố mẹ sẽ vững vàng, sống trách nhiệm.

Nam vương Tuấn Ngọc tại hoạt động giao lưu truyền thông sau đăng quang. Ảnh: Minh Trí

- Anh có trải nghiệm gì với công việc người mẫu nhiều năm qua?

- Từ năm nhất đại học, tôi bén duyên công việc chụp ảnh cho các shop thời trang. Tôi nhớ cát-xê đầu tiên nhận được là khoảng vài trăm nghìn, giúp chi trả tiền trọ, phí sinh hoạt. Dần dần, tôi tạo sự tin tưởng ở các đơn vị, đối tác, nên công việc nhiều hơn, thu nhập khá.

Năm 2023, tôi thử sức tại The Face Vietnam, may mắn được khán giả ủng hộ. Tôi có những người thầy lớn trong nghề như chị Minh Triệu, Kỳ Duyên. Họ giúp tôi thoát ra khỏi vùng an toàn, biết tin vào khả năng của bản thân.

Hơn một năm qua, tôi đi lại giữa Hà Nội - TP HCM để tìm kiếm cơ hội phát triển. Có lúc tiền vé máy bay còn cao hơn thù lao nhận được nhưng tôi chấp nhận. Tôi chủ động đi casting các show, vui khi các nhà thiết kế lớn tin tưởng, giao diễn các vị trí quan trọng trên sàn runway. Tuy nhiên, tôi hiểu công việc người mẫu, nhất là đối với nam giới không thể có thu nhập tốt, ổn định. Do đó, định hướng của tôi hiện tại là phát triển nhiều mặt.

Phạm Tuấn Ngọc: 'Tôi bản lĩnh nhờ là con nhà võ" Phạm Tuấn Ngọc: "Tôi bản lĩnh là nhờ nền tảng gia đình". Video: Tân Cao

- Anh giữ tâm thế ra sao khi hoạt động ở làng giải trí?

- Tôi nghĩ vẻ ngoài mạnh mẽ, trông khá lì của mình khiến người khác phải e dè. Từ khi theo đuổi showbiz đến nay, tôi chưa phải đối mặt chuyện nhận tin nhắn nhạy cảm về việc đổi tình lấy tiền hay cơ hội phát triển.

Với tôi, nghề nào cũng sẽ có cám dỗ riêng, quan trọng là phải biết cách ứng xử, đối diện. Hiện tôi xem môi trường showbiz là nơi để phát triển ước mơ, không đặt nặng chuyện nổi tiếng đến nỗi phải bất chấp mọi cách. Tôi muốn đi đường dài, được khán giả công nhận bằng tài năng và thực lực hơn là vướng chuyện ồn ào.

Phạm Tuấn Ngọc nói về tránh cãm dỗ trong nghề người mẫu Phạm Tuấn Ngọc nói về bản lĩnh tránh cám dỗ trong nghề người mẫu. Video: Tân Cao

- Các kế hoạch sắp tới của anh?

- Tôi sẽ bước ngay vào quá trình tập luyện để có hình thể săn chắc hơn. Cùng đó, tôi trau dồi thêm kỹ năng trình diễn, học thêm ngoại ngữ để giao tiếp các thí sinh thế giới ở cuộc thi Mr World do Việt Nam đăng cai năm nay. Hiện tôi rèn thêm kỹ năng đàn tranh, thổi sáo, đánh võ.

Về định hướng tương lai, tôi muốn theo đuổi việc đóng phim. Với lợi thế biết võ thuật, tôi hướng đến hình ảnh diễn viên hành động. Để làm được điều này, tôi cần thêm thời gian, trước hết phải đi học để nắm vững chuyên môn

Phạm Tuấn Ngọc thổi sáo, múa võ ở chung kết Mr World Vietnam Phạm Tuấn Ngọc thổi sáo, múa võ trên nền nhạc "Bèo dạt mây trôi" tại chung kết Mr World Vietnam, tối 13/7. Video: Mr World Vietnam

Phạm Tuấn Ngọc sinh năm 1999, quê Hải Phòng, tốt nghiệp ngành Ngôn ngữ Anh, khoa Kinh tế của Đại học Kinh tế Quốc dân. Năm 2023, anh gây chú ý tại The Face Vietnam, đoạt giải Thí sinh được yêu thích nhất. Anh là gương mặt quen thuộc trên nhiều sàn diễn thời trang lớn trong hai năm gần đây.

Tân Cao

Ảnh: Nhân vật cung cấp