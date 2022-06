Ông Andrew Houey, đại diện StudyAdelaide đánh giá học sinh Việt có nền tảng vững chắc cho bậc đại học và Nam Úc sẵn sàng đón các du học sinh.

Tại tọa đàm Tỏa sáng cùng Australia, số 5, phát sóng trên VnExpress, ngày 1/6, ông Andrew Houey - Giám đốc Truyền thông Quốc tế, StudyAdelaide cho biết, Nam Úc nằm ở phần nam trung của Australia, có mật độ dân cư thấp, phần lớn dân số sống tập trung ở thủ phủ Adelaide. Đây là nơi có chi phí sinh hoạt rẻ hơn 12% so với các thành phố thủ phủ khác, là thành phố đáng sống nhất ở Australia và top 3 thành phố đáng sống nhất thế giới, theo Economist Intelligence Unit 2021. Nơi đây ấn tượng du học sinh bởi không khí trong lành với những bãi biển xanh; tính cộng đồng, sự an toàn và chất lượng cuộc sống.

Nam Úc muốn đón nhiều du học sinh Việt Adelaide nằm trong top 3 thành phố đáng sống nhất thế giới, theo Economist Intelligence Unit 2021.

Adelaide cũng là thành phố có tỷ lệ tiêm vaccine cao. Điều này tạo ra môi trường an toàn, không những cho người dân bản xứ mà còn cho du học sinh quốc tế. "Là bố của ba đứa con, tôi rất tự hào về mức độ an toàn của toàn thành phố. Chúng tôi đã triển khai nhiều biện pháp để bảo đảm con trẻ được lớn lên trong sự khích lệ và an toàn. Tôi cũng cảm nhận rõ sự hào sảng và tinh thần cộng đồng được áp dụng cho các du học sinh khi học tại đây", ông nói thêm.

Ông Andrew Houey - Giám đốc Truyền thông Quốc tế, StudyAdelaide.

Nền công nghiệp tăng trưởng mạnh, nhiều cơ hội việc làm cho sinh viên quốc tế

Theo ông Andrew Houey, nền kinh tế của Adelaide đang phát triển mạnh. Thành phố cần 155.000 lao động có tay nghề trong 5 năm tới để đáp ứng sự phát triển này. Số liệu được cung cấp bởi Bộ Đổi mới Sáng tạo và Kỹ năng nghề bang Nam Úc, nơi chịu trách nhiệm phát triển nền kinh tế thông qua hỗ trợ người dân và các doanh nghiệp.

Bang cũng là nơi đặt trụ sở của các công ty toàn cầu như Google, Microsoft, Amazon, Accenture. Bên cạnh đó là Cơ quan Vũ trụ Australia (The Australian Space Agency) - được diễn giả ví von như NASA của Australia. Hiện bang có hơn 100 tổ chức về vũ trụ ở Nam Úc, làm những việc như chế tạo vệ tinh, phóng tên lửa và hỗ trợ ngành vũ trụ.

Về những lĩnh vực tăng trưởng mạnh ở Nam Úc, ông Andrew Houey cho biết bang có 9 ngành công nghiệp tăng trưởng chính như sức khỏe và y tế, năng lượng và khai khoáng.

"Nam Úc dẫn đầu về năng lượng tái tạo tại Australia. Bang vừa lập kỷ lục thế giới mới về sản xuất năng lượng mặt trời - khi lượng điện được tạo ra từ năng lượng mặt trời nhiều hơn lượng điện cả bang Nam Úc tiêu thụ, trong suốt năm ngày liên tục. Đây được gọi là nhu cầu âm - góp phần giảm thiểu carbon trên thế giới và giảm giá năng lượng cho người dân", ông nói thêm.

Hai lĩnh vực khác trong nhóm 9 lĩnh vực phát triển mạnh, đồng thời đem lại nhiều cơ hội tiềm năng cho sinh viên Việt Nam, đó là công nghệ cao và công nghiệp sáng tạo.

Về công nghệ cao, ông Andrew Houey cho biết bang hiện sử dụng các công nghệ tiên tiến hàng đầu trong lĩnh vực máy tính và điện tử. Công nghệ cao như trí tuệ nhân tạo, máy học và phân tích dữ liệu, thị giác máy tính, thực tế ảo và tăng cường, an ninh mạng, blockchain có khả năng nâng cao khả năng tiếp cận các sản phẩm và dịch vụ, tăng hiệu quả công việc, nhờ đó thúc đẩy sức khỏe, an toàn và phát triển kinh tế.

Chất xúc tác cho sự tăng trưởng này là khu công nghệ cao Lot Fourteen, bên cạnh những vườn ươm như khu Tonsley. Được xây dựng trên địa điểm của Bệnh viện Hoàng gia Adelaide trước đây, Lot Fourteen là khoản đầu tư hàng tỷ đô la của Chính phủ và doanh nghiệp tư nhân, đã thu hút một số công ty công nghệ hàng đầu thế giới bao gồm Amazon, Google, Microsoft...

Các công ty khác bao gồm Datacom, một công ty tư vấn toàn cầu, ban đầu được thành lập với tầm nhìn tuyển dụng 650 người, hiện họ đã tuyển dụng hơn 1.200 người và tiếp tục phát triển. "Điều này là minh chứng về sự tăng trưởng kinh tế và cơ hội nghề nghiệp hấp dẫn cho du học sinh sau khi tốt nghiệp ở bang", ông nhận định.

Với nền công nghiệp sáng tạo, ước tính đến năm 2026, doanh thu giải trí và truyền thông toàn cầu sẽ trị giá 2,6 nghìn tỷ USD, nếu duy trì mức tăng trưởng hiện tại là 3,5% mỗi năm. Tại Nam Úc, có những công ty như Rising Sun Pictures, Technicolor, hay Mill Films - nhà sản xuất kỹ xảo điện ảnh cho những bộ phim bom tấn của Hollywood. Vậy nên những lĩnh vực như thiết kế đồ họa, thiết kế công nghiệp, phim, viết quảng cáo, sản xuất thời trang, hình ảnh và đa phương tiện là cơ hội hấp dẫn cho sinh viên sau tốt nghiệp tại bang.

"Là một trong số bang có tốc độ Internet nhanh nhất Australia, điều này giúp chúng tôi dễ dàng giao tiếp và tiếp cận với thị trường nước ngoài, cũng là một yếu tố hỗ trợ sự phát triển của hai lĩnh vực trên", ông Andrew Houey chia sẻ.

Hệ thống giáo dục chất lượng

Giám đốc Truyền thông Quốc tế, StudyAdelaide thông tin, bang có trường Scotch College, sẽ mở cơ sở tại TP HCM và trường SACE College ở Hà Nội. Như vậy Việt Nam có hai nơi học sinh có thể hưởng thụ nền giáo dục phổ thông chất lượng của Nam Úc.

Ngoài ra, toàn bộ Australia là điểm đến chất lượng, dù là Sydney, Adelaide, Brisbane, hay nơi nào khác. Bởi nền giáo dục Australia mang tính liên bang, được hỗ trợ bởi sự đầu tư mạnh mẽ về tiêu chuẩn chất lượng, nhằm bảo đảm việc bạn chọn Australia là quyết định sáng suốt.

Sinh viên tham gia sự kiện giáng sinh của StudyAdelaide năm 2021.

Riêng Nam Úc, bang có 3 trường đại học công lập (ĐH Adelaide, ĐH Flinders và ĐH Nam Úc) và 2 trường đại học tư là Carnegie Mellon University Australia và Torrens University Australia.

Trong đó ĐH Adelaide là thành viên của Go8 (nhóm 8 trường đại học hàng đầu Australia) và vào top 106 trường đại học hàng đầu trên thế giới (theo QS World University Rankings 2020). Đại học Adelaide cũng dẫn đầu cả nước về chất lượng giảng dạy các ngành dầu khí, hóa học, khai thác mỏ, dược, công nghệ thông tin. Nhiều sinh viên tốt nghiệp từ trường đã mang về các giải thưởng Nobel và nhận nhiều suất học bổng danh giá Rhodes của Anh để tiếp tục các chương trình sau đại học.

Đại học Nam Úc được xem là ngôi trường quy mô nhất bang, xếp hạng 25 trong số các trường đại học trẻ hàng đầu thế giới (2020 THE Young University Rankings). Các ngành đào tạo thế mạnh của trường như báo chí, dược, hàng không, quy hoạch đô thị, quản lý xây dựng và kinh tế...

Được thành lập năm 1966, Flinders là một trong các trường có thứ hạng "đáng nể" tại Australia và thế giới. Trường nằm trong Top 1% trường đại học trên toàn cầu (Times Higher Education), đạt điểm 5 sao về chất lượng đào tạo, đội ngũ nhân viên, và tỷ lệ sinh viên có việc làm ngay sau khi tốt nghiệp (The Good Universities Guide). Đây cũng là trường đại học duy nhất ở Nam Úc có chỗ ở cho sinh viên ngay trong cơ sở chính.

Ngoài ra, bang còn có hệ thống TAFE được tài trợ bởi Chính phủ cung cấp các chương trình đào tạo nghề.

Mỗi năm thành phố Adelaide chào đón khoảng 1.800 du học sinh Việt Nam. Trường cấp 3 tại đây cũng rất phổ biến với học sinh Việt Nam. "Một trong những lý do chính gây ấn tượng là sự chào đón nồng hậu dành cho các bạn, không chỉ từ cộng đồng người Việt ở đây mà còn cả bởi cộng đồng bản xứ", ông Andrew Houey nhận định.

Dịch vụ hỗ trợ du học sinh

Nam Úc có nhiều dịch vụ hỗ trợ sinh viên và cơ hội cho sinh viên khi đang đi học. Đầu năm nay, StudyAdelaide còn ra mắt chương trình Job Shop, nơi sinh viên tìm việc làm bán thời gian và thời vụ tại các công ty lớn của Australia. Chương trình đã tạo tiếng vang lớn khi giúp hàng trăm sinh viên kiếm được việc làm trong lúc đang học.

Theo diễn giả, các nhà tuyển dụng này có quy trình cụ thể để giúp sinh viên quốc tế ứng tuyển dễ dàng hơn. Sinh viên thậm chí có thể ứng tuyển trước khi đặt chân đến Adelaide. Đây là những công ty lớn, với nhiều chương trình nhân sự và hỗ trợ cho nhân viên.

Ông lấy ví dụ về một công ty của chương trình là Adelaide Venue Management, công ty này quản lý Trung tâm hội nghị Adelaide và nhiều trung tâm quy mô lớn khác. Một mình họ đã thuê hơn 150 sinh viên quốc tế chỉ trong 3 tháng vừa qua. Như vậy, ngày càng nhiều doanh nghiệp tham gia vào chương trình Job Shop để tuyển nhân viên.

"Vậy nên với 155.000 nhu cầu việc làm trong 5 năm tới, cùng vô số việc làm thêm trên Job Shop, Adelaide chính là điểm đến thu hút với các du học sinh quốc tế", diễn giả nhấn mạnh.

Hội thảo việc làm miễn phí cho sinh viên quốc tế kiếm việc làm ở Adelaide.

Một trong những điều nổi bật khác về Adelaide là chương trình Student Engagement (Gắn kết sinh viên), chạy song song và bổ trợ cho các chương trình hoạt động sinh viên của các trường. Cũng như những điểm đến khác ở Australia, các trường học và đại học của bang có nhiều hoạt động giúp sinh viên quốc tế có trải nghiệm ý nghĩa và nhiều màu sắc nhất khi du học tại đây.

Đơn cử, StudyAdelaide hàng năm tổ chức tới 80 sự kiện cho sinh viên. Trong đó có 3 sự kiện tầm cỡ như giải thưởng sinh viên quốc tế, lễ hội Garden hay lễ hội sinh viên với hơn 600 người tham dự. Bên cạnh đó là hơn 20 sự kiện nhằm kết nối sinh viên quốc tế và sinh viên bản địa

