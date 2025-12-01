Nam Trung Bộ sắp mưa lớn

Đợt mưa ở Nam Trung Bộ kéo dài hai ngày 2-3/12, cục bộ có nơi trên 180 mm, nguy cơ gây ngập úng ở vùng trũng, sạt lở đất ở vùng núi.

Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn quốc gia cho biết 10h hôm nay, tâm bão Koto vẫn ở vùng biển tây bắc giữa Biển Đông, duy trì cấp 8, giật cấp 10. Trong 24 giờ tới, bão sẽ suy yếu thành áp thấp nhiệt đới. Ngoài khơi Gia Lai - Bắc Khánh Hòa sẽ có gió cấp 6, giật 7-8, sóng biển cao 2-4 m, biển động.

Dự báo đường đi và khu vực ảnh hưởng của bão lúc 10h hôm nay. Ảnh: NCHMF

Do tác động của hoàn lưu bão Koto và không khí lạnh từ phương bắc tràn xuống, từ đêm mai đến hết 3/12, phía đông các tỉnh từ Quảng Ngãi đến Đăk Lăk và Khánh Hòa mưa 70-120 mm, có nơi trên 180 mm.

Từ đêm 3/12 đến ngày 5/12, mưa mở rộng ra phía bắc. Khu vực từ Quảng Trị đến Đà Nẵng và phía đông tỉnh Quảng Ngãi mưa 50-150 mm, cục bộ có nơi trên 250 mm. Nguy cơ mưa cường độ lớn trên 100 mm trong ba giờ.

So với đợt mưa ngày 16-21/11 ở Nam Trung Bộ, lượng mưa này không lớn, nhưng đất đai đã ngấm nước, có vết nứt hoặc sạt lở nên vẫn gây nguy hiểm. Cơ quan khí tượng cảnh báo mưa lớn có khả năng gây ngập úng tại vùng trũng thấp, khu đô thị, công nghiệp, lũ quét trên các sông, suối nhỏ, sạt lở đất trên sườn dốc.

Khu dân cư ở thôn Phú Thuận, xã Hòa Thịnh bị lũ cô lập cuối tháng 11/2025. Ảnh: Đình Văn

Trước đó trung tuần tháng 11, Nam Trung Bộ mà trọng tâm là các tỉnh Đăk Lăk, Khánh Hòa, Gia Lai, Lâm Đồng mưa đặc biệt lớn, nhiều nơi trên 1.000 mm, lũ nhiều sông vượt mức lịch sử.

Mưa lũ khiến 98 người chết, 10 người mất tích, lúc cao điểm gần 300.000 ngôi nhà ngập, gần 430 nhà sập, gần 2.100 nhà hư hỏng. Hệ thống công trình công như đường, trường học, trạm y tế bị hư hại nghiêm trọng. Thiệt hại kinh tế hơn 14.300 tỷ đồng.

