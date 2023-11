Nam Thư, SOOBIN nghỉ dưỡng ở Ixora Ho Tram

Bà Rịa - Vũng TàuKhu nghỉ dưỡng thu hút nhiều người nổi tiếng trong thời gian qua bởi không gian mở, nhiều tiện ích như bể bơi, sân golf, bar…

Lần đầu đến Ixora Ho Tram by Fusion, SOOBIN cho biết anh ấn tượng với không gian rộng lớn và tiện nghi của biệt thự biển. Đặc biệt, hồ bơi tích hợp ngay trong khuôn viên hướng biển giúp cuộc vui của anh và nhóm bạn trọn vẹn hơn.

Nhóm bạn SOOBIN, Andree Right Hand và Wxrdie thích nhiều góc check-in tại khu nghỉ dưỡng. Ảnh: NVCC

Là những người yêu nghỉ dưỡng, Gia đình Bánh Dày cũng có khoảng thời gian bên nhau ý nghĩa tại Ixora Ho Tram. Trong chuyến đi này, hot mom Bùi Khánh Hà đưa cả bố mẹ đi cùng để khám phá resort mới tại Hồ Tràm.

"Khi lựa chọn địa điểm cho chuyến đi gia đình vừa rồi, vợ chồng tôi phải cân nhắc kỹ lưỡng để có thể đáp ứng nhu cầu của cả người lớn cũng như bé Bánh Dày. Ixora Ho Tram by Fusion không làm tôi thất vọng khi mọi thứ đang tìm kiếm đều được thỏa mãn tại đây. Gia đình tôi có một chuyến đi không thể quên!", chị Khánh Hà khen ngợi.

Bé Bánh Dày thích thú với hồ bơi và Kids Club tại Ixora Ho Tram. Ảnh: NVCC

Trên trang cá nhân, nữ diễn viên Nam Thư cũng truyền cảm hứng "chill" cuối hè với những bức ảnh ấn tượng trong biệt thự biển tại Ixora Ho Tram by Fusion.

Theo Nam Thư, chỉ cần mở cánh cửa phòng, cô có thể cảm nhận trọn vẹn thiên nhiên với bãi cỏ trước mặt, tiếp nối biển xanh cát trắng. "Ixora Ho Tram by Fusion rất lý tưởng để giải tỏa mệt mỏi trong cuộc sống. Sau những ngày quay phim bận rộn, việc dành cho mình khoảng thời gian thư giãn với đồ ăn ngon, gió biển mát lành chỉ với 2 giờ đi xe từ TP HCM thật tuyệt vời!", Nam Thư hào hứng chia sẻ.

Nam Thư tạo dáng trước hồ bơi riêng của biệt thự Ixora Ho Tram. Ảnh: NVCC

Được vận hành theo tiêu chuẩn 5 sao của Tập đoàn Fusion, Ixora Ho Tram sở hữu 164 căn hộ và 46 biệt thự thiết kế mở, hài hòa cùng thiên nhiên. Nơi đây đảm bảo sự thư thái, riêng tư nhưng vẫn đủ thoáng đãi cho các nhóm bạn và gia đình.

Ixora Ho Tram với nhiều tiện ích thư giãn, nghỉ dưỡng. Ảnh: Ixora Ho Tram by Fusion

Đây là sản phẩm mới nhất nằm trong khu phức hợp nghỉ dưỡng - giải trí The Grand Ho Tram. Ngoài dịch vụ căn hộ nghỉ dưỡng, Ixora Ho Tram by Fusion còn có nhiều tiện ích trong khu phức hợp như sân golf The Bluffs, Fuel Sports Bar hay Roxy Club sôi động...

Thanh Thư