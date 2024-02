Năm Thìn - cơ hội tăng dân số của nhiều nước châu Á

Khi mang thai một bé trai, diễn viên Mã Thiên, ở Trung Quốc, khiến nhiều bạn bè ghen tị vì con cô sẽ chào đời vào năm "rồng vàng".

Cô và chồng đã cố gắng có con ngay sau khi tổ chức tiệc cưới vào tháng 7/2023, cũng vì điều này.

"Dù biểu tượng rồng không có nhiều ý nghĩa cá nhân đối với cả hai vợ chồng, chúng tôi đã được dạy từ nhỏ rằng người Trung Quốc là hậu duệ của rồng", người phụ nữ nói, thêm rằng ngay sau khi đặt bút ký giấy đăng ký kết hôn, cô đã sẵn sàng để mang thai và sinh con vào 2024.

Ngành thai sản tại Trung Quốc cũng như nhiều nước châu Á đang chuẩn bị cho đợt gia tăng số ca sinh vào năm Giáp Thìn 2024. Theo quan niệm của những quốc gia này, năm rồng đem lại phước lành, người sinh năm này thường may mắn, giỏi giang, xinh đẹp và giàu có. Năm Thìn, diễn ra 12 năm một lần theo chu kỳ hoàng đạo, khiến số ca sinh của cao sau 10 năm.

Tỷ lệ sinh của Trung Quốc vừa giảm ở mức đáng lo ngại trong 7 năm liên tiếp, bất chấp các nỗ lực thúc đẩy nhu cầu sinh sản của chính phủ. Năm con rồng được kỳ vọng sẽ phần nào giải quyết bài toán dân số này, tuy nhiên, kỳ vọng năm nay thấp hơn.

Trợ lý giáo sư Mu Zheng, nhà xã hội học nghiên cứu về khả năng sinh sản của Trung Quốc tại Đại học Quốc gia Singapore, cho biết: "Tôi nghĩ có thể có sự gia tăng, nhưng vừa phải".

Ông nhận định việc sinh con là một quyết định lớn, cần cân nhắc kỹ lưỡng. "Ý nghĩa tốt lành của năm con rồng có thể thúc đẩy những người có ý định sinh con nhưng với những người đã không nghĩ đến điều này, nó chẳng hiệu quả lắm".

Tia sáng này sẽ không đủ để đảo ngược tình trạng trượt dốc nhanh chóng về tỷ lệ sinh của đất nước, điều mà các nhà lãnh đạo đã cố gắng ngăn chặn bằng các chính sách thúc đẩy sinh sản, từ kéo dài thời gian nghỉ thai sản đến thưởng tiền mặt.

Trong khi đó, tại Singapore, nhiều bệnh viện mở thêm dịch vụ không có trước đây. Trước ngày 10/2, tức là mùng 1 Tết Âm lịch, Bệnh viện Bệnh viện Mount Elizabeth và Bệnh viện Mount Alvernia ở Singapore khai trương các khu hộ sinh mới. Trung tâm Y tế Thomson sẽ hoàn thành nâng cấp cơ sở vật chất vào tháng 3.

So với cùng kỳ những năm khác, lịch chụp chiếu sản khoa tại Trung tâm Y tế Thomson tăng lên. Cơ quan Bảo mẫu Giữ trẻ PEM nhận thấy lượng đặt chỗ tăng từ 5% đến 7%. Nhà cung cấp bữa ăn ở cữ NouRiche cho biết tiếp nhận rất nhiều thắc mắc của bậc cha mẹ qua đường dây nóng.

Một bé trai được sinh vào ngày đầu tiên của năm 2024. Ảnh: Korea Joongang Daily

Hầu hết bệnh viện và nhà cung cấp dịch vụ mà tờ Straits Times tiếp cận đều cho biết mức tăng trưởng kinh doanh dự đoán là từ 5% đến 20%.

Khoảng cách về số ca sinh năm nay với những năm khác bắt đầu thu hẹp, vì niềm tin ngày càng giảm của những cặp vợ chồng trẻ.

Theo dữ liệu từ Cục Thống kê Singapore, vào năm 2012, năm Thìn gần nhất, nước này đã ghi nhận 38.000 ca sinh sống tại nơi cư trú, cao hơn so với 36.000 vào năm 2011 và 35.000 vào năm 2013. Năm 2000, có 44.000 ca sinh sống tại nơi cư trú, cao so với 41.000 vào năm 1999 và 39.000 vào năm 2001.

Thông qua dữ liệu theo dõi trước đây, các chuyên gia dự đoán số ca sinh không còn cao vọt trong năm Giáp Thìn, sau khi tổng tỷ suất sinh (TFR) đạt mức thấp lịch sử là 1,04 vào năm 2022.

Tại Hàn Quốc, 2024 được gọi là năm Rồng Xanh, được trong chu kỳ 60 năm lục thập niên, dựa trên 10 thiên can và 12 nhánh trần gian, theo quan niệm nước này. Nhiều người trẻ Hàn Quốc coi đây là một trong những lý do để lập gia đình và có con.

"Có thể mê tín, nhưng đúng là những người sinh năm rồng đều có tính cách mạnh mẽ, độc lập", Kim Hye-young, sinh năm 1988, sống ở đảo Jeju, cho biết.

Theo dữ liệu của Cơ quan Thống kê Hàn Quốc, số ca sinh tăng trở lại trùng với những năm may mắn nhất theo âm lịch. Khoảng 497.000 trẻ sơ sinh được sinh ra vào năm 2007, năm Kỷ Hợi, tăng 10% so với năm trước. Năm 2000, năm của thiên niên kỷ, có khoảng 640.000 trẻ sinh ra ở nước này, tăng từ 621.000 trẻ vào năm 1999. Trong năm 2010, năm Bạch Hổ, cũng được cho là may mắn, Hàn Quốc chứng kiến sự phục hồi về sinh sản. Với mô hình này, các chuyên gia dự đoán số ca sinh năm nay sẽ tăng.

Thục Linh (Theo Straits Time, Korea Joongang Daily)