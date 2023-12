Hãng thể hiện tinh thần vượt qua mọi khuôn mẫu khi ra mắt bộ ba sản phẩm thuộc dòng Lifestyle là The Frame, The Serif và The Sero năm 2020. Đơn vị thể hiện tầm nhìn, TV không chỉ để nghe nhìn mà còn định hình phong cách sống. Slogan của The Frame cũng tạo dấu ấn ngay từ khi được công bố: "Bật lên là TV QLED, tắt đi là khung tranh nghệ thuật".

Đi cùng hình ảnh, Samsung cũng nâng cấp trải nghiệm âm thanh tích hợp và khả năng đồng bộ với loa ngoài thông qua nhiều cải tiến công nghệ. Đơn cử Q-Symphony 3.0, Dolby Atmos không dây, SpaceFit Sound, Adaptive Sound Pro... Hãng đồng thời biến TV thành một quản gia thông minh thông qua Smart Hub và SmartThings, cho trải nghiệm nghe nhìn tại gia liền mạch, tiện ích.

Với những nỗ lực kể trên, thị phần doanh thu của Samsung tính đến quý III/2023 đạt 29,9% - tăng 2,4% so với cùng kỳ năm 2022. Tập đoàn cũng đứng đầu bảng về doanh số bán ra, chiếm 18,3% lô hàng trong giai đoạn này và củng cố vị trí đứng đầu thị trường 17 năm liên tiếp, kể từ từ năm 2006, theo báo cáo từ Omdia.