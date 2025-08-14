Nam thanh niên tử vong khi tông vào xe cứu hộ đỗ ven đường

Hà NộiThanh niên 20 tuổi, trú tại huyện Đan Phượng cũ, tử vong tại chỗ sau khi điều khiển xe máy tông vào đuôi xe cứu hộ đang đỗ bên đường Lê Quang Đạo.

Theo nhân chứng, khoảng 8h40 ngày 14/8, nam thanh niên điều khiển xe tay ga lưu thông trên đường Lê Quang Đạo hướng về đại lộ Thăng Long. Khi đến đoạn đối diện trường Tiểu học Phú Đô (quận Nam Từ Liêm), xe máy bất ngờ đâm mạnh vào phần đuôi của một xe cứu hộ đang dừng đỗ ven đường.

Cú va chạm khiến nạn nhân ngã văng ra đường, bất tỉnh. Xe cấp cứu từ bệnh viện gần đó nhanh chóng có mặt, song nạn nhân đã tử vong trước khi đến viện.

Hiện trường vụ tai nạn. Ảnh: Việt An

Công an đã có mặt để phân luồng giao thông, bảo vệ hiện trường và điều tra nguyên nhân vụ việc. Sau khi hoàn tất khám nghiệm, thi thể nạn nhân được bàn giao cho gia đình.

Việt An