Nam thanh niên tông chết cụ bà khi rẽ trái

TP HuếCông an xác định Nguyễn Kim Tuấn, 25 tuổi, lái xe sau khi đã uống bia rượu, tông chết cụ bà 85 tuổi lúc rẽ trái.

Ngày 27/3, Công an TP Huế khởi tố vụ án, khởi tố bị can và tạm giam Nguyễn Kim Tuấn, 25 tuổi thôn Phò Nam A, xã Quảng Điền, để điều tra về hành vi gây tai nạn giao thông do vi phạm nồng độ cồn.

Nguyễn Kim Tuấn tại cơ quan điều tra. Ảnh: Phan Bé

Khoảng 15h ngày 14/2, Tuấn lái xe máy chở một thanh niên, khi đến khu vực cổng chào thôn Tân Xuân Lai, xã Quảng Điền rẽ trái vào đường bê tông hướng về thôn Phò Nam A đã va chạm với cụ bà 85 tuổi đang đi bộ qua đường.

Vụ tai nạn khiến cụ bà tử vong. Tuấn bị gãy xương đòn phải, chấn thương vùng trán. Phương tiện hư hỏng.

Công an xác định, thời điểm xảy ra tai nạn, Tuấn có nồng độ cồn ở mức 139,88 mg/100 ml máu. Tuấn còn vi phạm các quy định về an toàn giao thông như không chú ý quan sát, không làm chủ tốc độ và không chấp hành đúng phần đường, làn đường khi tham gia giao thông.

Võ Thạnh