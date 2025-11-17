TP HCMNam thanh niên phóng xe máy tốc độ cao lao thẳng vào gầm xe container đang quay đầu hôm 16/11 tại Tân Uyên, Bình Dương.

Nam thanh niên lao xe máy vào gầm xe container Video: CTV

Tình huống giao thông: Chiếc xe container đang quay đầu, bất ngờ một nam thanh niên điều khiển xe máy đi thẳng không kiểm soát được tốc độ lao thẳng vào gầm chiếc xe lớn. Chưa rõ thương vong.

Kỹ năng lái xe: Các phương tiện chú ý giữ đúng tốc độ quy định, đảm bảo khoảng cách an toàn phòng mọi tình huống trên đường. Bắt buộc phải giảm tốc độ khi đi đến các nút giao lối mở. Phóng tốc độ cao khiến người điều khiển phương tiện không thể xử lý kịp các tình huống trên đường nguy cơ dẫn đến tai nạn như tình huống trong video.

Nguyên Vũ