Nam thanh niên lái xe máy bằng chân

Đồng NaiKhông đội mũ bảo hiểm, nam thanh niên thả hai tay để điều khiển xe máy bằng chân, hôm 26/11 tại Hồ Thị Hương, Long Khánh.

Nam thanh niên đi xe máy bằng chân Video: Khánh Thành

Tình huống giao thông: Suốt đoạn đường dài, xe có gắn camera hành trình ghi lại hình ảnh một nam thanh niên điều khiển xe máy bằng chân. Người này không đội mũ bảo hiểm, không sử dụng hai tay để lái xe mà chỉ sử dụng chân phải di chuyển ngoằn nghèo trên đường. Đi đến ngã tư đông xe, người này vẫn sử dụng chân để lái cho đến khi bị rơi đồ mới dừng lại.

Luật: Người đi xe máy bắt buộc phải đội mũ bảo hiểm, điều khiển xe máy bằng hai tay, tập trung quan sát phòng mọi tình huống trên đường. Hành vi điều khiển xe máy của nam thanh niên trong video không chỉ coi thường tính mạng của bản thân mà còn tiềm ẩn nguy cơ gây tai nạn cho người đi đường khác.

Nghị định 168/2024 quy định, người đi xe thả hai tay sử dụng chân sẽ bị tịch thu xe đồng thời tước bằng lái xe 22-24 tháng. Ngoài ra, khi đi xe máy không đội mũ bảo hiểm lái xe còn bị phạt tiền 400.000-600.000 đồng.

Nguyên Vũ