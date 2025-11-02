Nam thanh niên là nghi phạm sát hại cha

Đăk LăkÔng Trương Công Giang, 50 tuổi, được phát hiện bất tỉnh trước cửa nhà với nhiều vết thương, cảnh sát tìm thấy thi thể người con trai cách đó khoảng 400 m.

Tối 1/11, người dân phát hiện ông Giang trước cửa nhà ở thôn Tam Phong, xã Tam Giang; cạnh đó có con dao dính máu. Nạn nhân được đưa đi cấp cứu nhưng đã tử vong do vết thương quá nặng.

Điều tra ban đầu, Công an xã Tam Giang cho rằng Trương Công Tiến (29 tuổi, con ông Giang) là nghi phạm. Hung khí gây án là của gia đình nạn nhân.

Nhiều lực lượng đã truy tìm xuyên đêm, đến sáng nay phát hiện Tiến đã tử vong trong tư thế treo cổ ở rẫy sầu riêng của gia đình cách đó khoảng 400 m.

Công an tỉnh Đăk Lăk đang làm rõ án mạng.

Trần Hóa