Nam thanh niên khai 'lên ôtô người lạ, tỉnh dậy đã ở Campuchia'

Quảng NgãiTrên đường đi bộ về sau bữa nhậu, Nghĩa được người lạ mời lên ôtô quá giang, nhưng khi tỉnh dậy đã thấy mình ở Campuchia, trong cơ sở lừa đảo trực tuyến.

Anh A Nghĩa (ở trú xã Măng Bút, Kon Tum cũ) được Công an tỉnh Quảng Ngãi tiếp nhận về địa phương, ngày 20/12, sau khi trốn thoát khỏi đường dây lừa đảo.

Anh A Nên được Công an tỉnh Quảng Ngãi tiếp nhận sau khi trốn thoát. Ảnh: Công an Quảng Ngãi

Theo khai báo của nạn nhân, năm ngoái anh Nghĩa làm gia công gỗ ván ép cho một công ty tại TP HCM (Bình Dương cũ), thu nhập khoảng 12 triệu đồng mỗi tháng. Tối 13/11, sau khi uống bia với đồng nghiệp, anh đi bộ về phòng trọ thì được một người đàn ông ngồi trên ôtô ngỏ ý chở giúp. Anh đồng ý và ngủ thiếp đi trên xe. Khi tỉnh dậy, anh phát hiện mình đang ở một trung tâm lừa đảo trực tuyến tại Campuchia, không rõ bị đưa qua biên giới bằng cách nào.

Tại đây, anh Nghĩa bị buộc làm phụ bếp, dọn dẹp trong khoảng hai tuần, sau đó chuyển sang gọi điện thoại lừa đảo trực tuyến, với mức lương được hứa hẹn 500 USD mỗi tháng. Do làm việc không đạt yêu cầu, anh nhiều lần bị nhốt trong phòng kín, đánh đập và chích điện.

Sau 9 ngày, do xảy ra xung đột giữa Campuchia và Thái Lan, anh Nghĩa cùng nhiều người Việt Nam khác bị nhốt tập trung. Một thời gian sau, nhóm này bị bán cho một người Trung Quốc để đưa sang Myanmar làm việc, với giá khoảng 2.000 USD mỗi người. Trước khi di chuyển, họ bị đánh vào chân để ngăn bỏ trốn.

Khi xe khách chạy được khoảng 6 giờ, anh Nghĩa cùng những người khác phá cửa xe trốn thoát và cầu cứu cảnh sát Campuchia. Nhóm được đưa về trại giam tại thị xã Bavet, tỉnh Svay Rieng, Campuchia, gần cửa khẩu Mộc Bài (Tây Ninh).

Ngày 17/12, anh Nghĩa được trao trả về Việt Nam qua cửa khẩu Hoa Lư, tỉnh Đồng Nai.

Văn Linh