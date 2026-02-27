Nam thanh niên hành hung mẹ và chị gái bị triệu tập

Nghệ AnNam thanh niên ở xã Nghĩa Khánh dùng cần câu cá đánh mẹ gãy tay, gây thương tích cho chị gái ngồi cùng giường, sau đó lấy dao đe dọa, đập phá thiết bị ghi hình.

Ngày 27/2, Công an xã Nghĩa Khánh triệu tập nam thanh niên và những người liên quan để lấy lời khai, đồng thời trưng cầu giám định thương tật của người mẹ làm căn cứ xử lý vụ việc.

Điều tra vụ nam thanh niên hành hung mẹ và chị gái Nam thanh niên dùng cần câu đánh mẹ và chị gái. Video: Hùng Lê

Tối 19/2 (mùng 3 Tết), tại nhà riêng ở xã Nghĩa Khánh (trước đây thuộc huyện Nghĩa Đàn), nam thanh niên liên tục chửi bới, dùng cần câu cá đánh chị gái đang ngồi trên giường khiến bị thương. Người mẹ ngồi bên cạnh can ngăn cũng bị anh này đánh gãy tay, phải nhập viện điều trị.

Sau khi gây ra vụ việc, nam thanh niên lấy dao đe dọa, đập phá camera an ninh lắp ở góc nhà.

Video sự việc sau đó được trích xuất, đăng lên mạng xã hội khiến nhiều người bày tỏ bức xúc trước hành vi của nam thanh niên.

Đức Hùng