Nam thanh niên đập phá trụ sở, tấn công cảnh sát

Thanh HóaSau khi uống bia, Tống Duy Lộc cầm dao phay xông vào trụ sở công an Hà Long đập phá tài sản, chém bị thương phó công an xã.

Ngày 14/9, nghi can Lộc, 32 tuổi, quê ở xã Hà Long đã bị Cơ quan Cảnh sát điều tra công an tỉnh Thanh Hoá tạm giữ để điều tra hành vi chống người thi hành công vụ và huỷ hoại tài sản công cộng.

Cảnh sát khống chế Tống Duy Lộc. Ảnh: Lam Sơn

Công an cho hay, chiều 13/9 Lộc ngồi uống bia một mình, đến 21h cùng ngày thì ra về. Trong cơn say xỉn, anh ta cầm một dao phay đi từ nhà đến trụ sở công an xã Hà Long.

Khi đến nơi, Lộc la hét rồi dùng hung khí phá hỏng cửa kính nhiều phòng làm việc. Lực lượng trực ban Công an xã Hà Long sau đó huy động lực lượng áp chế Lộc.

Trong lúc giằng co, chống cự, Lộc đã chém vào tay phải anh Lê Trọng Ngọc, Phó trưởng Công an xã Hà Long. Nạn nhân hiện được chuyển ra Bệnh viện Việt Đức cấp cứu.

Lộc tại cơ quan điều tra. Ảnh: Lam Sơn

Nhà chức trách đang tổ chức khám nghiệm hiện trường, làm rõ động cơ gây án của nghi can. Theo chính quyền địa phương, Lộc là kẻ ngổ ngáo, gần đây có biểu hiện bất mãn trong cuộc sống.

Lê Hoàng