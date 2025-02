Nam thanh niên cầm dao cướp tài sản trong cửa hàng điện thoại

TP HCMNam thanh niên vào trong cửa hàng FPT ở đường Phạm Văn Đồng, TP Thủ Đức, rút dao đe doạ nhân viên cướp tài sản, trưa 22/2.

Cảnh sát điều tra tại hiện trường, trưa 22/2. Ảnh: Nhật Vy

Theo điều tra ban đầu, hơn 13h, nam thanh niên chạy xe máy đến cửa hàng FPT trên đường Phạm Văn Đồng, gần giao lộ Tô Ngọc Vân, phường Linh Tây, TP Thủ Đức. Đi bộ vào trong, anh ta bất ngờ rút dao đe dọa nhân viên, cướp tài sản. Lúc này cửa hàng vắng khách.

Tên cướp sau đó chạy ra ngoài, lên xe máy tẩu thoát. Tài sản bị mất chưa được công bố.

Nhận tin báo, Công an TP Thủ Đức phối hợp với Phòng Cảnh sát hình sự Công an TP HCM phong tỏa hiện trường, trích xuất camera an ninh, xác định danh tính tên cướp.

Đến chiều nay, cảnh sát đã bắt giữ nghi can liên quan đến vụ cướp, song chưa tiết lộ thông tin.

Nhật Vy