Nam thanh niên bị dọa chôn sống

Nghệ AnNạn nhân 17 tuổi bị nhóm côn đồ trùm bao tải vào đầu, ép nằm xuống hố, lấp đất.

Chiều 27/3, Công an thành phố Vinh (Nghệ An) phối hợp với Công an huyện Nghi Xuân (Hà Tĩnh) triệu tập 13 người trú ở Nghệ An và Hà Tĩnh để làm rõ hành vi bắt người, dọa chôn sống.

Nhóm người bị triệu tập để điều tra vụ việc. Ảnh: Công an cung cấp.

Cơ quan điều tra xác định, nam thanh niên 17 tuổi "ăn chơi lêu lổng, không nghe lời bố mẹ" do đó người thân đã thuê nhóm này dùng biện pháp mạnh để răn đe.

Theo nội dung một video, ngày 25/3, nạn nhân trong tình trạng cởi trần đã bị trói tay, trùm bao tải trắng quanh đầu. Nạn nhân bị 13 người đứng xung quanh đe dọa, dùng dép đánh vào mặt, yêu cầu nằm xuống hố đào sẵn và lấp đất cùng lời tuyên bố "tự bới được đất lên thì sống"...

Lúc nam thanh niên bị đẩy xuống hố dọa chôn sống. Ảnh: Cắt từ video.

Nhà chức trách đang làm việc với nạn nhân và người thân để làm rõ vụ án.

Phương Linh