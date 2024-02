Nam thạc sĩ nhận hai giải thưởng nghệ thuật nhờ tác phẩm khắc gỗ

Đà NẵngThS. Nguyễn Tiến Việt - giảng viên khoa Mỹ thuật ứng dụng Trường Đại học Duy Tân nhận hai giải thương tại cấp cơ sở và quốc gia nhờ tác phẩm "Trở về".

Tác phẩm khắc gỗ phá bản mang tên "Trở về" của anh đạt giải Nhì tại Triển lãm "Mỹ thuật Đà Nẵng 2023" do Hội đồng Nghệ thuật của Hội Mỹ thuật Đà Nẵng tổ chức. Ban tổ chức không trao giải Nhất. Tại đây, tác phẩm của ThS. Nguyễn Tiến Việt được công nhận là một trong 54 tác phẩm xuất sắc của các họa sĩ, nhà điêu khắc trên địa bàn thành phố thực hiện trong năm 2023. Đồng thời, "Trở về" được chọn trưng bày tại triển lãm.

Sau đó, nam giảng viên cũng đạt giải Ba cuộc thi "Vẽ tranh Di sản văn hóa Việt Nam qua hội họa" của Trung ương Hội Di sản Văn hóa Việt Nam.

ThS. Tiến Việt nhận giải Nhì tại Triển lãm Mỹ thuật Đà Nẵng 2023. Ảnh: Nhân vật cung cấp

"Trở về" là tác phẩm kết hợp giữa nghệ thuật hội họa và kiến trúc để tái hiện vẻ đẹp của triều Nguyễn xưa, đồng thời, tạo nên không gian lãng mạn, trữ tình. Với sự kết hợp màu sắc nhẹ nhàng, tươi sáng, tác phẩm gợi nhớ về một thời quá khứ huy hoàng của lịch sử Việt Nam.

Chia sẻ về ý tưởng thực hiện "Trở về", ThS. Tiến Việt kể lại, trên chuyến bay từ Hà Nội về Đà Nẵng, anh tình cờ đọc bài viết về "Ấn vàng Hoàng đế Chi bảo", từ đó, nảy sinh mong muốn đặt bút và vẽ ngay những ý tưởng chợt lóe lên trong đầu về hoàng triều xưa. Nam giảng viên lấy ý tưởng bắt đầu từ một bảo vật, những chi tiết uốn lượn chuyển động gợi cảm giác như thời gian xoay chuyển, sau đó, du hành ngược thời gian trở về những năm tháng cung đình triều Nguyễn.

"Bên cạnh đó, sự hiện diện của kiến trúc cung đình, lăng tẩm nguy nga đã tạo nên dấu ấn thời gian bất diệt. Điều đó khiến cả tác phẩm trở nên trữ tình và mang dáng dấp một Huế rất thơ như đang 'thở' và chuyển động theo dòng chảy thời gian", anh nói thêm.

Tác phẩm "Trở về". Ảnh: Nhân vật cung cấp

ThS. Tiến Việt miệt mài khắc vẽ "Trở về" trong 45 ngày và dành nhiều thời gian tìm hiểu về lịch sử của "Ấn hoàng Chi bảo". Anh lựa chọn kỹ lưỡng từng hình tượng, họa tiết để đưa vào trong tác phẩm và khéo léo kết hợp, tạo hình đồng nhất, có nhịp điệu. "Trở về" là tác phẩm in có khổ khá lớn (70 cm x 190 cm) và là tranh ghép với kỹ thuật in khắc gỗ nhiều lớp màu nên đòi hỏi sự tỉ mỉ trong khâu khắc, in mực để tạo nên một sản phẩm cuối hoàn hảo nhất có thể.

Trước đó, ThS. Tiến Việt gặt hái giải thưởng như giải Nhì tại Triển lãm Mỹ thuật Đà Nẵng năm 2020 với tác phẩm "Hơi ấm vùng cao"; giải C tại Giải thưởng Văn học Nghệ thuật 2019 do Ủy ban toàn quốc Liên hiệp các hội văn học nghệ thuật Việt Nam tổ chức với tác phẩm "Phận"... Anh cũng có nhiều tác phẩm khác được lựa chọn trưng bày tại triển lãm cả trong nước và quốc tế.

Ngoài ra, nam giảng viên theo đuổi và định hình phong cách ở một thể loại tranh mới - sơn khắc. Đến nay, anh đã đã tạo ra được hơn 200 tác phẩm ở các thể loại khác nhau như tranh khắc gỗ đen trắng, khắc gốc phá bản, sơn khắc, khắc gỗ độc bản hay bút sắt. Sự đa dạng này thể hiện sức sáng tạo và khả năng thích ứng của ông với nhiều phong cách nghệ thuật khác nhau.

ThS. Tiến Việt (ngoài cùng bên phải) nhận giải tại Triển lãm Mỹ thuật Đà Nẵng 2023. Ảnh: Nhân vật cung cấp

ThS. Tiến Việt tốt nghiệp cử nhân Trường Đại học Nghệ thuật Huế ngành Đồ họa; thạc sĩ ngành Lý luận và Lịch sử Mỹ thuật Ứng dụng từ Trường Đại học Mỹ thuật Công nghiệp Hà Nội. Anh công tác tại Trường Đại học Duy Tân từ năm 2017. Đến nay, anh là Trưởng bộ môn cơ sở Đồ họa của khoa Mỹ thuật ứng dụng và đảm nhận giảng dạy các học phần về Hình họa, Cơ sở tạo hình, Giải phẫu tạo hình và Thiết kế truyện tranh.

Giảng viên sinh năm 1991 chia sẻ, ngoài công việc giảng dạy ở Đại học Duy Tân, nghệ thuật Printmaking (đồ họa tay) là một trong những đam mê chiếm phần lớn thời gian của mình. Anh quan niệm, khi làm bất kỳ việc gì, chỉ cần có đam mê, ai cũng sẽ có động lực để cố gắng và hoàn thành công việc tốt nhất có thể. Vì vậy, thông qua giảng dạy, anh luôn muốn truyền lửa đam mê đến và giúp sinh viên giữ được "ngọn lửa" ấy để luôn nghiêm túc với bản thân, công việc và yêu nghề như chính nguồn sống của mình.

"Có như vậy, các em mới nghiêm túc tạo ra những tạo tác nghệ thuật giá trị, ước mơ của các em khi đó tùy duyên có thể sẽ trở thành hiện thực", anh nói thêm.

ThS. Tiến Việt là người tiếp động lực cho nhóm sinh viên "Lính chì", ngành Thiết kế Đồ họa của Trường Đại học Duy Tân tạo nên tác phẩm truyện tranh "Tương tư", chuyển thể từ truyện dài "Cô gái đến từ hôm qua" của nhà văn Nguyễn Nhật Ánh và nhận được phản hồi tích cực từ nhiều độc giả trẻ. Các bạn cũng đang hoàn tất tác phẩm "Ma học đường" để giới thiệu vào thời gian tới.

Bên cạnh công việc giảng dạy và sáng tạo, ThS. Tiến Việt ước mơ tổ chức một phòng triển lãm tranh riêng, trưng bày tất cả những tác phẩm nghệ thuật bản thân đã tạo ra. Đây là cơ hội để công chúng thưởng thức, cảm nhận sự sáng tạo và tài năng của anh trong việc khắc họa và truyền tải những thông điệp ý nghĩa qua nghệ thuật.

Thiên Minh