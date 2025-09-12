Anh ưa nhìn, gọn gàng, tử tế, yêu thương gia đình, tôn trọng nhau và gia đình hai bên nhé.

Sài Gòn vẫn mưa rả rích, sao chúng mình không gặp nhau nói chuyện trên trời dưới đất và nhâm nhi món gì ấm áp nhỉ. Xin giới thiệu đôi nét về mình nhé. Em ngoài 30 một xíu, thích vận động, ăn uống healthy và lạc quan, yêu đời nên nhìn trẻ hơn tuổi. Em thấy mình may mắn, dù gia đình bình thường nhưng yêu thương và được ăn học tử tế. Em thích dọn dẹp, đi đây đó mở mang tầm mắt (mục tiêu mỗi năm đi một nước, 3-4 năm nay vẫn thực hiện được), đọc sách trẻ con, nghe nhạc...

Mọi người nhận xét em ưa nhìn, nhẹ nhàng, dịu dàng. Em thấy mình độc lập, tự chủ và có tham vọng phấn đấu nhẹ để chăm lo cho mẹ (dù mẹ không cần). Mong anh cũng tham vọng nhẹ như em để chăm sóc được cho bản thân và những người mình yêu thương. Anh ưa nhìn, gọn gàng, tử tế, yêu thương gia đình, tôn trọng nhau và gia đình hai bên nhé. Có chuyện gì, mình ngồi xuống nói chuyện thẳng thắn để cùng nhau tốt hơn nha. Em không giỏi nói chuyện qua mạng xã hội lắm nên mong anh có thể dành thời gian để mình gặp nhau trực tiếp.

Bình thường ở công ty em ít nói, tập trung làm việc nên nhìn hơi nghiêm túc tí tẹo, thân quen rồi em cũng hài hước và vui tươi nên mong anh hiểu cho nếu ban đầu em chưa kịp "rã đông". Chắc em cũng là người hiểu chuyện, không mè nheo nhưng mong sẽ được bé nhỏ trong vòng tay anh. Ngoài kia anh có gồng mình thế nào thì bên em, anh được gỡ bỏ lớp áo giáp, thoải mái tự do là chính mình. Nắm tay nhau qua tháng ngày bình yên, anh nhé.

