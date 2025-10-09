Nắm tay nhau qua những ngày mưa

Anh 37 tuổi, sinh ra ở miền Tây, làm việc và sống tại Sài Gòn, không gia trưởng, chịu khó làm ăn.

Sài Gòn, một buổi chiều mưa. Anh đang nhìn những hạt mưa rơi trước hiên nhà khi viết những dòng thư này. Anh chờ một người con gái, người sẽ nắm tay anh qua những ngày mưa. Anh tin vào duyên số và em sẽ đến khi đúng lúc.

Anh cao 1m70, hay đạp xe, làm việc văn phòng tại một công ty ở TP Thủ Đức, thu nhập khá và ổn định. Anh không hút thuốc, không đỏ đen, một năm nhậu không quá đôi bàn tay, không gia trưởng, chịu khó làm ăn (anh không ngại công việc, miễn là đồng tiền chân chính).

Anh học nhiều thứ khi có thời gian rảnh. Anh nghĩ chỉ cần mỗi ngày mình tốt hơn ngày hôm qua một chút là ổn rồi. Anh có một mặt hạn chế là từng một lần đổ vỡ, không do người thứ ba, mà là vì đã hết duyên nên kết thúc trong nhẹ nhàng.

Anh nghĩ không ai là hoàn hảo, ai cũng có câu chuyện của đời mình. Anh sẵn sàng lắng nghe câu chuyện của em. Có thể trước đây anh không có mặt ở thời điểm em mệt mỏi nhất, nhưng từ bây giờ, anh cam kết sẽ nắm tay em trong cuộc đời này, dù có lúc vui hay lúc buồn. Có thể anh không thể giải quyết vấn đề giúp em, nhưng chắc chắn anh sẽ đi cùng em.

Anh sống thiên về tình cảm gia đình hơn công việc. Anh không ngại việc sống cùng gia đình em nếu em muốn. Anh thích dành cho em quyền ra quyết định không phải vì anh không có chính kiến, mà bởi kiểu như: ngoài đường anh là "cá mập" nhưng về nhà anh là "cá con".

Anh nghiêm túc trong tình cảm, tôn trọng quyết định và sở thích cá nhân của em. Anh không đặt nặng vấn đề con cái, điều đó để em quyết định. Anh chỉ mong một điều, đó là sự chung thủy. Đó là điều anh mong muốn và cũng là điều anh cam kết.

Anh không biết nấu ăn nhưng có thể rửa chén và làm nhiều việc khác. Anh mong em theo đạo Phật hoặc không theo tôn giáo nào, sống gọn gàng. Em có thể biết nấu ăn hoặc không cũng được, có những hình xăm nho nhỏ cũng không sao, tính cách anh cũng khá thoải mái.

Anh mong nhận được thư của em. Nếu chúng ta chưa có duyên, vẫn có thể làm bạn. Anh cam kết sẽ trân trọng mọi lá thư và sẽ hồi âm ngay khi có thể.

Viết đến đây, cảm ơn mọi người đã kiên nhẫn đọc đến giây phút này và chúc mọi người ở chuyên mục Hẹn hò tìm thấy được người phù hợp.

Độc giả liên hệ qua email henho@vnexpress.net hoặc số 024 7300 8899 (máy lẻ 4529) để được hỗ trợ