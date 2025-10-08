Anh chỉ mong một điều, đó là sự chung thủy, đó là điều anh mong muốn và cũng là điều anh cam kết.

Sài Gòn một buổi chiều mưa, anh đang nhìn những hạt mưa rơi trước hiên nhà khi viết những dòng thư này, anh chờ một người con gái nắm tay nhau qua những ngày mưa. Anh tin vào duyên số, em sẽ đến khi đúng lúc. Anh sinh ra ở miền Tây, hiện nay làm việc và sinh sống tại Sài Gòn. Anh 37 tuổi, cao 1m7, hay đạp xe, đang làm việc văn phòng tại một công ty ở TP Thủ Đức, thu nhập khá và ổn định. Anh không hút thuốc, không đỏ đen, một năm nhậu không quá đôi bàn tay, không gia trưởng, chịu khó làm ăn (anh không ngại công việc, miễn là đồng tiền chân chính). Anh học nhiều thứ khi có thời gian rảnh, anh nghĩ là chỉ cần mỗi ngày mình tốt hơn ngày hôm qua một chút là ổn áp. Anh có mặt hạn chế là đã một lần đổ vỡ, không do người thứ 3, mà là đã hết duyên thì nên kết thúc trong nhẹ nhàng.

Anh nghĩ là không ai là hoàn hảo, ai cũng có câu chuyện của đời mình, anh sẵn sàng lắng nghe câu chuyện của em. Có thể trước đây, anh không có mặt ở thời điểm em mệt mỏi nhất nhưng từ bây giờ anh cam kết sẽ nắm tay em trong cuộc đời này, có lúc vui có lúc buồn. Có thể anh không thể giải quyết vấn đề giúp em nhưng chắc chắn anh sẽ đi cùng em. Anh là người sống thiên về tình cảm gia đình hơn công việc. Anh không ngại việc sống cùng gia đình em nếu em muốn. Anh thích dành cho em việc ra quyết định, không phải là do anh không có chính kiến mà là kiểu như: ngoài đường anh là cá mập nhưng về nhà anh là cá con. Anh là người nghiêm túc trong tình cảm. Anh tôn trọng quyết định và sở thích cá nhân của em, anh không đặt nặng vấn đề con cái, do em quyết hết.

Anh chỉ mong một điều, đó là sự chung thủy, đó là điều anh mong muốn và cũng là điều anh cam kết. Anh không biết nấu ăn nhưng anh có thể rửa chén và làm nhiều công việc khác. Anh mong em theo đạo Phật hoặc không theo tôn giáo nào, sống gọn gàng, em có thể biết nấu ăn hoặc không cũng được, có những hình xăm nho nhỏ cũng được, tính cách anh cũng khá thoải mái.

Anh mong nhận được thư của em, nếu chúng ta chưa có duyên thì vẫn có thể làm bạn. Anh cam kết sẽ trân trọng mọi lá thư và sẽ hồi âm ngay khi có thể. Viết đến đây, anh cũng cám ơn mọi người đã kiên nhẫn đọc đến giây phút này, chúc mọi người ở chuyên mục Hẹn hò tìm thấy được người phù hợp.

Độc giả liên hệ qua email henho@vnexpress.net hoặc số 024 7300 8899 (máy lẻ 4529) để được hỗ trợ