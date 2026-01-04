Nam tài xế uống rượu, đâm CSGT bị thương

Thanh HóaTrịnh Ngọc Tấn, 42 tuổi, bị cáo buộc lái xe máy khi đã ngà say, đâm đại uý CSGT làm nhiệm vụ trên đường khi bị yêu cầu kiểm tra hành chính.

Ngày 4/1, Tấn, quê ở xã Triệu Sơn, tỉnh Thanh Hoá đang bị cơ quan điều tra tạm giữ để làm rõ hành vi chống người thi hành công vụ và một loạt lỗi vi phạm hành chính trong lĩnh vực giao thông trật tự.

Đại uý Đỗ Quốc Dũng (thứ hai bên phải) đang điều trị tại bệnh viện. Ảnh: Lam Sơn

Theo công an, khoảng 19h40 ngày 2/1, tổ công tác của Phòng CSGT Công an tỉnh Thanh Hóa làm nhiệm vụ kiểm soát trật tự an toàn giao thông trên quốc lộ 47C thuộc địa phận xã Triệu Sơn phát hiện Tấn điều khiển xe máy không đội mũ bảo hiểm nên ra tín hiệu dừng phương tiện để kiểm tra hành chính.

Tấn bị cáo buộc không chấp hành hiệu lệnh, tăng ga đâm thẳng vào người đại úy Đỗ Quốc Dũng, khiến anh bị gãy xương quay tay trái và chấn thương vùng đầu.

Tấn sau đó bị tổ công tác áp sát, khống chế. Tại thời điểm vi phạm, Tấn không xuất trình được giấy phép lái xe, kiểm tra nồng độ cồn có kết quả 0.254 mg/lít khí thở.

Lam Sơn