Năm startup được bình chọn nhiều nhất sau hai tuần

Top 20 Startup Việt đang thu hút hàng nghìn lượt vote sau hơn 10 ngày mở cổng bình chọn.

Bắt đầu mở cổng từ ngày 28/9, thứ hạng của 20 startup liên tục xáo trộn do sự chênh lệch về số lượt bình chọn hiện không nhiều. Một số startup từ vị trí thấp đã vươn lên top 5 trong những ngày qua. Bên cạnh đó, cũng có startup nhận về lượt bình chọn cao ở giai đoạn đầu, nhưng sau đó chững lại và bị tụt hạng.

Top 20 Startup Việt 2022.

Tính đến 12h ngày 11/10, 5 dự án dẫn đầu về số lượt bình chọn tại vòng chung kết Startup Việt 2022 gồm: Chars - ứng dụng AR vào mô phỏng thí nghiệm hóa học; SaleMall - giải pháp quản lý bán hàng và marketing; Vizion Technology - cung cấp công nghệ ảo hóa; eJOY - hệ sinh thái học tập đa nền tảng; và Nature Fibers Panel (trước đây là DASM) - nghiên cứu vật liệu cho tiêu âm, cách âm, tán âm.

Vòng bình chọn cho Top 20 Startup Việt 2022 sẽ kéo dài đến hết 21/10. Trong 10 ngày tới, độc giả quan tâm có thể tiếp tục bình chọn cho startup yêu thích trên website của chương trình.

Bình chọn Startup Việt được yêu thích nhất

Sau thời gian bình chọn này, công ty, dự án có lượng bình chọn cao nhất sẽ đoạt giải Startup Việt được yêu thích nhất của chương trình.

Từ Top 20, Ban giám khảo sẽ chấm điểm để chọn ra năm startup tiềm năng nhất. Điểm số của mỗi startup sẽ là kết quả tổng hợp từ điểm độc giả, điểm hồ sơ và điểm của ban giám khảo.

Chất lượng của startup sẽ được đánh giá dựa trên bộ tiêu chí về cơ cấu tổ chức, sản phẩm - dịch vụ, thị trường mục tiêu, mô hình kinh doanh, tiềm năng nhân rộng mô hình. Hội đồng chuyên môn của chương trình là các cố vấn, chuyên gia khởi nghiệp, nhà đầu tư, quỹ đầu tư mạo hiểm, doanh nhân khởi nghiệp thành công.

Startup Việt là sự kiện thường niên do VnExpress tổ chức nhằm tìm kiếm các dự án khởi nghiệp tiềm năng tại Việt Nam. Trong lần thứ sáu tổ chức, chương trình có chủ đề Kỷ nguyên sáng tạo - The New Era of Innovation. Tổng giải thưởng của cuộc thi là gần hai tỷ đồng, sẽ được trao cho các đội trong top 20. Trong đó, đội quán quân nhận giải gồm 50 triệu đồng tiền mặt và gói truyền thông trị giá 200 triệu đồng.

Lưu Quý