Nam sinh vượt 4.000 đối thủ, vô địch NSOC 2025

Đàm Văn Sơn, sinh viên Đại học Điện lực, vô địch bộ môn Đấu trường chân lý tại giải Thể thao điện tử Sinh viên Toàn quốc NSOC 2025.

Sau một tháng tranh tài, qua các vòng sơ loại, vòng loại, giải Thể thao điện tử Sinh viên toàn quốc (National Student Open Cup - NSOC) 2025 khép lại ngày 6/12 tại OEG Stadium (Hà Nội). Chức vô địch bộ môn Đấu trường chân lý thuộc về Đàm Văn Sơn, sinh viên năm ba Đại học Điện lực. Tuyển thủ sinh năm 2005 vượt qua hơn 4.000 đối thủ trên cả nước.

Sơn cho biết đăng ký thi đấu sau khi tình cờ thấy thông tin trên mạng xã hội. Anh không đặt nặng mục tiêu thành tích, chỉ muốn trải nghiệm không khí sàn đấu Esports. Để chuẩn bị cho giải, Sơn theo dõi các streamer, học hỏi chiến thuật và luyện tập ngoài giờ học.

Chính sự thoải mái cùng khả năng thích nghi chiến thuật giúp anh lần lượt vượt qua các vòng đấu, góp mặt ở chung kết quốc gia với bảy tuyển thủ xuất sắc nhất, đại diện hai miền Nam, Bắc. Tại vòng chung kết, Đàm Văn Sơn tiếp tục thể hiện sự ổn định, thi đấu bản lĩnh và giành ngôi vô địch.

Chia sẻ sau khi đăng quang, Sơn cho biết anh vẫn chưa thể tin bản thân vô địch. "Chỉ đến khi nhận được lời chúc mừng từ gia đình, bạn bè, mình mới dần cảm nhận rõ hơn giá trị của chiến thắng, vì mọi thứ bất ngờ và chóng vánh", Sơn nói.

Sau một tháng, đọ sức hàng nghìn đối thủ, anh cho rằng kỹ năng không phải yếu tố duy nhất quyết định cục diện giải đấu. NSOC 2025 mang đến nhiều thử thách cho các tuyển thủ Đấu trường chân lý khi thi đấu ở hai mùa khác nhau trong game. Điều này buộc người chơi phải thích nghi nhanh, liên tục điều chỉnh chiến thuật và tư duy vận hành đội hình, phải có bản lĩnh thi đấu để kiểm soát thế trận.

"Ngoài ra, lần đầu ngồi trên ghế thi đấu Esports, trước không khí sôi động của khán giả, mình lo lắng và không triển khai được hết chiến thuật. Yếu tố may mắn và bản lĩnh thi đấu đóng vai trò rất lớn", nam sinh viên đánh giá

Trong suốt hành trình tại NSOC 2025, Sơn nhận được sự ủng hộ từ gia đình và bạn bè. Theo tuyển thủ này, đây là nguồn động viên quan trọng giúp anh giữ được tinh thần ổn định qua từng vòng đấu.

Với chức vô địch quốc gia bộ môn Đấu trường chân lý, Đàm Văn Sơn nhận tổng giá trị giải thưởng 26 triệu đồng, trong đó có 20 triệu đồng tiền mặt và 6 triệu đồng hiện vật. Khoản thưởng tiền mặt bao gồm 15 triệu đồng cho danh hiệu vô địch quốc gia và 5 triệu đồng từ thành tích top 4 khu vực miền Bắc.

Đại diện ban tổ chức, ông Bùi Anh Tuấn, Tổng giám đốc Ocean Entertainment Group, cho biết NSOC hướng tới việc phát hiện và bồi dưỡng thế hệ tuyển thủ sinh viên có tiềm năng, qua đó góp phần nâng cao chất lượng ngành thể thao điện tử Việt Nam.

NSOC 2025 là giải thể thao điện tử dành cho sinh viên Việt Nam, có tổng quy mô hơn 10 tỷ đồng, trong đó quỹ giải thưởng 2 tỷ đồng. Giải đấu gồm hai bộ môn Valorant và Đấu trường chân lý, do Ocean Entertainment Group tổ chức, phối hợp cùng Beat Network, dưới sự chỉ đạo của Ủy ban Olympic Việt Nam.

Giải đấu nhận được sự đồng hành của Ngân hàng TMCP Hàng Hải Việt Nam (MSB) - đơn vị đồng hành kim cương; nhãn hàng Wake-up 247 - đơn vị đồng hành vàng; trò chơi điện tử Crossfire: Legends do VNGGames phát hành - đơn vị đồng hành cùng các đơn vị đồng hành chiến lược, truyền thông và địa điểm.

