Nam sinh Việt trình bày sáng kiến cộng đồng tại Liên Hợp Quốc

Phạm Hoàng Long (sinh năm 2008, TP HCM) sáng lập nhiều dự án cộng đồng về môi trường, sức khỏe... và tự tin trình bày sáng kiến tại Liên Hợp Quốc.

Hoàng Long theo học chương trình Tú tài Quốc tế (IB) tại BIS với đam mê dành cho Kinh tế và Khoa học. Thay vì tập trung học tập, Long lựa chọn mở rộng trải nghiệm bằng việc sáng lập và điều hành nhiều dự án xã hội. Trong đó, em khởi xướng câu lạc bộ Global Innovators Hub (GIH). Đây là mô hình vườn ươm (incubator) cho học sinh trung học, nơi các bạn trẻ cùng nhau nghiên cứu, phát triển ý tưởng và biến chúng thành hành động thực tế.

Không dừng lại ở câu lạc bộ, Long sáng lập hai dự án xã hội, gồm: Eco-Stall và ToyJoy. Với Eco-Stall, Long và cộng sự nghiên cứu vật liệu thân thiện môi trường để chế tạo các xe đẩy hàng lưu động, phù hợp xu hướng chuyển đổi xanh ESG.

Long chụp tại trụ sở Liên Hợp Quốc. Ảnh: Nhân vật cung cấp

Dự án này không chỉ nhận giải Nhất cuộc thi sáng tạo do Viện Nghiên cứu và Đào tạo Việt - Anh (VNUK) tổ chức năm 2023, mà còn được triển khai thực tế tại TP HCM với ba quầy Eco-Stall hợp tác cùng nhiều nhà hàng địa phương. Toàn bộ lợi nhuận và quyên góp được dùng để hỗ trợ người có hoàn cảnh khó khăn.

Trong khi đó, ToyJoy ra đời từ niềm tin rằng mọi trẻ em đều xứng đáng được vui chơi với đồ chơi chất lượng. Với khẩu hiệu "Sharing Toy, Sharing Joy", dự án trao tặng đồ chơi, đồng thời, gây quỹ thành công 180 triệu đồng cho Quỹ mổ tim Bệnh viện Nhi Đồng 2.

"Điều em tự hào nhất là thấy những món đồ tưởng như bỏ đi lại có thể mang niềm vui và hy vọng cho các bạn nhỏ khác", Long chia sẻ.

Long khi thực hiện dự án Toy Joy. Ảnh: Nhân vật cung cấp

Từ những dự án cộng đồng, Long dần bước ra sân chơi quốc tế. Năm 2023, Long giành giải Nhất tại trại hè VNUK. Một giám khảo đã nhìn thấy tiềm năng từ Eco-Stall và mời Long tham dự Global Goals Week 2023, nơi em thuyết trình về dự án. Đây là bước ngoặt giúp Long tiếp cận nhiều nền tảng quốc tế và mở rộng mạng lưới kết nối.

Sau đó, Long tham gia khóa học UNITAR Asia-Pacific Youth Ambassador kéo dài 10 tuần. Tại đây, nam sinh hoàn thiện ý tưởng và thuyết trình trong UNITAR Pitch Day 2023. Ý tưởng của Long được đề cử tham dự Hội nghị Thượng đỉnh Liên Hợp Quốc - Summit of the Future 2024 (SOTF 2024). Sau nhiều vòng xét tuyển với hơn 2.000 ứng viên, em trở thành một trong hai đại diện của Việt Nam tham gia sự kiện.

Tại trụ sở Liên Hợp Quốc, Long tham gia phiên thảo luận về "Intergenerational Solidarity" (tinh thần đoàn kết giữa các thế hệ). Trong bài phát biểu, em chia sẻ cách các sáng kiến do thanh niên dẫn dắt có thể tạo tác động bền vững khi kết hợp cùng kinh nghiệm của thế hệ đi trước. Những sáng kiến như Eco-Stall hay Global Innovators Hub được nêu như minh chứng cụ thể.

"Sau phần phát biểu, em chủ động trao đổi với nhiều học giả và tổ chức quốc tế, trong đó có Ban Ki-moon Foundation, UNDP, UNESCO, và UNITAR. Em có cơ hội mở rộng mạng lưới hợp tác và phát triển GIH ra nhiều quốc gia hơn", Long kể lại.

Long (giữa) tại Hội nghị Thượng đỉnh Liên Hợp Quốc. Ảnh: Nhân vật cung cấp

Phần trình bày tại SOTF 2024 gây ấn tượng với nhiều đại biểu. CEO Trung tâm Không gian Houston William T. Harris bày tỏ quan tâm và gợi ý kết nối đầu tư tiềm năng tại Việt Nam. Điều này mở ra hướng phát triển mới cho các dự án khoa học ứng dụng của Long.

Hiện tại, nam sinh sinh năm 2008 tập trung cho năm cuối chương trình IB nhưng vẫn nuôi dưỡng dự án mới mang tên Aquaneer Việt Nam. Đây là nghiên cứu về công nghệ lọc nước sử dụng chitosan, một loại biopolymer chiết xuất từ vỏ tôm. Dự án giúp Long và nhóm bạn giành chiến thắng tại Conrad Challenge 2025, mở ra triển vọng ứng dụng thực tế trong xử lý nước tại Việt Nam.

Dù mới 16 tuổi, Long đã cho thấy khả năng kết hợp kiến thức khoa học với tinh thần trách nhiệm xã hội. Các dự án của em không chỉ dừng ở việc đạt giải thưởng hay thuyết trình quốc tế, mà còn tạo tác động thực sự đến cộng đồng.

"Em muốn trở thành người tạo ra ảnh hưởng tích cực cho xã hội. Mỗi dự án em làm đều hướng đến giá trị nhân văn", Long khẳng định.

Câu chuyện của Long cho thấy sức mạnh từ sáng kiến của thanh thiếu niên khi được nuôi dưỡng và khuyến khích. Từ một học sinh trung học, em chứng minh rằng tư duy sáng tạo, ý chí kiên định và tinh thần sẻ chia có thể đưa bạn trẻ đến những diễn đàn lớn nhất thế giới.

Nhật Lệ