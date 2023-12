Nam sinh Việt giành 17 huy chương cuộc thi học thuật quốc tế

Trần Hoàng Duy Bảo, lớp 11/3 trường Quốc tế Á Châu (Asian School), sở hữu 17 huy chương trong cuộc thi World Scholar's Cup (WSC) năm 2023.

Tính riêng vòng chung kết (Tournament Of Champions) diễn ra ngày 2-8/11 tại Đại học Yale (Mỹ), Duy Bảo đạt một huy chương Vàng và 5 huy chương Bạc. Trước đó, trong vòng khu vực diễn ra tại TP HCM, em giành được ba huy chương Vàng, ba huy chương Bạc; tiếp tục đoạt ba huy chương Vàng, hai huy chương Bạc ở vòng toàn cầu tại Bangkok, Thái Lan.

Duy Bảo tại cuộc thi World Scholar's Cup 2023. Ảnh: Asian School

Duy Bảo cho biết cuộc thi yêu cầu thí sinh có vốn kiến thức đa dạng ở nhiều lĩnh vực, hiểu và thành thạo phương pháp nghiên cứu, tổng hợp, tóm tắt thông tin, suy luận, tranh biện, viết luận. Trong đó, tranh biện là mảng mới đối với Duy, song em vẫn chinh phục được, tiến bộ qua từng vòng như nền tảng tiếng Anh tốt và có kỹ năng nói.

"Em rất vui và tự hào vì bao công sức bỏ ra đã được đền đáp", Duy Bảo nói.

10 năm theo học tại Asian School, Duy Bảo luôn đạt học sinh giỏi, hạng xuất sắc ở Chương trình Quốc tế. Em còn đạt giải Nhì môn Tiếng Anh Kỳ thi Học sinh giỏi cấp thành phố năm học 2021-2022, đạt 643/677 điểm bài thi TOEFL ITP... Ngoài ra, em tham gia phong trào Design for Change Vietnam, trong đó đóng góp sáng kiến, thực hiện các dự án có ích cho cộng đồng; từng xuất sắc được chọn tham dự hội nghị trẻ em thế giới Be The Change năm 2018 tại Đài Loan và ở Rome (Italy) năm 2018.

Nam sinh đang học tại Asian School. Ảnh: Asian School

Bước vào những năm cuối cấp, Duy Bảo lên kế hoạch tiếp tục chinh phục các cuộc thi học thuật và kỳ thi học sinh giỏi cấp thành phố, thử sức ở các bài thi IELTS, SAT. Em cũng bắt đầu tìm hiểu các học bổng đại học trong và ngoài nước, dự định theo học ngành Marketing.

World Scholar’s Cup là một trong những cuộc thi học thuật quốc tế lớn nhất, thu hút hàng chục ngàn thí sinh từ hơn 60 quốc gia và vùng lãnh thổ tham gia mỗi năm. Cuộc thi là cơ hội để học sinh từ 8-18 tuổi trên toàn thế giới thể hiện tài năng viết luận, tranh biện, kiểm tra kiến thức... trong nhiều lĩnh vực.

Văn Hà