Nam sinh viên trúng 100 triệu đồng nhờ uống Trà Xanh Không Độ

Nguyễn Thanh Quy, sinh viên Đại học Bách Khoa TP HCM may mắn trúng giải tiền mặt 100 triệu đồng tại chương trình khuyến mãi "Không Độ, hè không stress".

Chàng trai quê Vĩnh Long cho biết uống Trà Xanh Không Độ từ nhiều năm nay, đặc biệt là những khi học hành, thi cử căng thẳng hay thời tiết nắng nóng.

Kể về cơ duyên trúng thưởng, Quy chia sẻ hè năm nay đã nhắn tin tham gia chương trình khuyến mãi "Không Độ, hè không stress" một vài lần do bạn rủ. "Em không để ý lắm về chương trình khuyến mãi bởi vừa uống Trà Xanh Không Độ vừa trò chuyện với bạn bè là chính. Do bạn rủ nên em cũng xé nhãn lấy mã code nhắn tin tham gia chương trình cùng mọi người cho vui", nam sinh viên kể.

Em Nguyễn Thanh Quy, sinh viên năm 2 trường Đại học Bách Khoa TP HCM chia sẻ niềm vui khi trúng 100 triệu đồng từ Trà Xanh Không Độ. Ảnh: NVCC

Dù chỉ nhắn tin tham gia vài lần nhưng Quy bất ngờ trở thành một trong hai khách hàng may mắn trúng giải Nhất với phần thưởng trị giá 100 triệu đồng trong buổi livestream quay số vào đầu tháng 7 vừa qua. Phải mất một tháng kể từ sau buổi livestream quay số, ban tổ chức mới thuyết phục được em làm thủ tục nhận giải.

"Do không để ý đến chương trình khuyến mãi nên khi nhận thông báo trúng 100 triệu đồng tiền mặt em cứ nghĩ mình bị lừa", Quy kể về thời điểm nhận thông báo trúng thưởng.

Để chắc chắn, nam sinh viên vào fanpage của Trà Xanh Không Độ xem lại livestream và vào google kiểm tra tính xác thực về giải thưởng. Khi thấy mã số dự thưởng trúng 100 triệu đồng cùng số điện thoại của em được công khai trên website của chương trình khuyến mãi, Quy mới tin là mình đã may mắn trúng thưởng.

Chia sẻ về kế hoạch dùng khoản tiền thưởng, Quy cho biết số tiền khá lớn với một sinh viên. Do đó, sau khi nhận tiền, em sẽ đưa cho ba mẹ để họ có thêm tiền xây nhà, ổn định cuộc sống tại TP HCM. Ba mẹ của nam sinh viên hiện làm công nhân da giày tại xã Hưng Long, TP HCM (Quy Đức, huyện Bình Chánh cũ).

Một số người tiêu dùng tham gia chương trình khuyến mãi "Không Độ, hè không stress". Ảnh: Trà Xanh Không Độ

Chương trình khuyến mãi "Không Độ, hè không stress" diễn ra từ ngày 5/5 đến hết ngày 2/8, thu hút hàng triệu lượt người tham gia. Ban tổ chức đã trao 800.000 giải thẻ cào điện thoại trị giá từ 10.000 đồng đến 50.000 đồng cho người chơi trúng thưởng.

Anh Nguyễn Xuân Trung (xã Xuân Lộc, Đồng Nai) may mắn trúng 100 triệu đồng nhờ uống Trà Xanh Không Độ. Ảnh: Trà Xanh Không Độ

Trước đó, anh Nguyễn Xuân Trung (xã Xuân Lộc, Đồng Nai) là hai trong số 6 khách hàng may mắn trúng giải Nhất, mỗi giải trị giá 100 triệu đồng tiền mặt. Ban tổ chức đang liên hệ với 24 khách hàng có mã code may mắn trúng giải Nhì - mỗi giải một voucher trị giá 20 triệu đồng để làm thủ tục nhận thưởng.

