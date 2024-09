Dùng ô tấn công tài xế taxi, định cướp tài sản

Vĩnh PhúcPhạm Hồng Thắng, 18 tuổi, nhoài người từ ghế sau, dùng chiếc ô và viên đá đập vào đầu tài xế taxi để cướp điện thoại song bất thành.

Ngày 16/9, Thắng đang bị Công an thành phố Vĩnh Yên tạm giữ hình sự để làm rõ hành vi Cướp tài sản.

Phạm Hồng Thắng (áo đen) tại cơ quan điều tra. Ảnh: Công an cung cấp

Thắng khai là sinh viên đại học ở Hà Nội, do túng thiếu nên nảy sinh ý định đi cướp tài sản. Tối 13/9, Thắng vẫy taxi do anh Thuận điều khiển đi từ đường Chu Văn An, phường Liên Bảo đến khu vực cổng trường mầm non Hoa Hồng.

Khi xe đến gần trường mầm non, Thắng dùng chiếc ô và một viên đá đánh vào vùng đầu bên trái anh Thuận nhằm cướp chiếc iPhone 6 để ở hộc giữa ghế lái và ghế phụ. Nam tài xế hét lớn kêu cứu, cắn vào tay Thắng và giằng lại điện thoại.

Thấy tiếng kêu cứu từ ôtô, người dân ven đường chạy đến. Thắng lập tức đạp cửa sau bỏ chạy.

Nạn nhân trong tình trạng chấn thương ở đầu đã đến công an trình báo.

Khoảng 13h20 ngày 14/9, Thắng bị bắt.

Phạm Dự