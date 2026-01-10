Nam sinh tự chế hơn 3.000 quả pháo để bán

Nghệ AnNam sinh 14 tuổi ở xã Hợp Minh đặt mua thuốc pháo và vỏ pháo trên mạng, đưa về chế tạo hơn 3.000 quả pháo giấu để bán kiếm lời.

Ngày 10/1, nam sinh trú xóm 2 bị Công an xã Hợp Minh triệu tập lấy lời khai, lập biên bản để xử lý về hành vi sản xuất, chế tạo, tàng trữ, sử dụng trái phép pháo.

Tang vật được cảnh sát thu giữ. Ảnh: Công an cung cấp

Theo điều tra, đầu tháng 12/2025, sau khi biết nhiều bạn học cùng trường có nhu cầu chơi pháo nổ, nam sinh lên mạng xã hội mua thuốc pháo và thân vỏ, đem về tập kết trong phòng ngủ, bí mật chế tạo thành hơn 3.000 quả pháo nổ kết thành dây.

Cuối tháng 12/2025, khi đang bán pháo nổ cho một học sinh THCS ở xã Hợp Minh, nam sinh bị cảnh sát phát hiện, thu trong ba lô 100 quả pháo nổ hình trụ tròn màu đỏ, trọng lượng hơn 2 kg. Khám xét nơi ở của em này, lực lượng chức năng thu hơn 3.000 quả pháo nổ, khối lượng 45 kg, cùng 3 kg tiền chất thuốc pháo.

Đức Hùng