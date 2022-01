Nam sinh trở thành lập trình viên sau hơn một năm học online

Cần ThơTạ Mạnh Hoàng Quân học trực tuyến tại FUNiX và trở thành lập trình viên sau hơn một năm.

Vốn là sinh viên ngành công nghệ thông tin, Tạ Mạnh Hoàng Quân (sinh năm 1998) học trực tuyến tại FUNiX vì yêu thích chương trình học cá nhân hóa, linh hoạt thời gian, phù hợp định hướng đi làm sớm của mình.

Sau hơn một năm, Quân thành công ứng tuyển vào công ty con tại Việt Nam của một tập đoàn xây dựng Nhật Bản. Nam lập trình viên chia sẻ, môi trường, mức lương vượt mong đợi ban đầu của bản thân, do đó, cậu có thể an tâm vừa làm, vừa tiếp tục việc học. "Công việc của mình là tham gia vào thiết kế, xây dựng website và các phần mềm quản lý nội bộ của công ty. Đây cũng là công việc đầu đời của mình, do FUNiX kết nối" - Quân nói thêm.

Tạ Mạnh Hoàng Quân (Cần Thơ) trở thành lập trình viên sau 1 năm học trực tuyến công nghệ tại FUNiX.

Hoàng Quân yêu thích công nghệ thông tin từ lâu bởi môi trường minh bạch, cởi mở và có nhu cầu thị trường cao, lương tốt, mang lại nhiều tác động lớn tới cộng đồng. Cậu thấy các thế mạnh của bản thân hoàn toàn phù hợp với ngành này.

Khi học công nghệ thông tin, Tạ Mạnh Hoàng Quân quan niệm "phải học thật để tạo giá trị thật". Do đó, ngay từ thời sinh viên, Quân đã luôn nghiêm túc tự tư duy, tìm hiểu để làm các dự án, bài tập trong trường, chủ động hỏi giáo viên, bạn bè khi gặp khúc mắc. Bên cạnh đó, cậu vẫn khao khát được tự chủ tốc độ học, tiếp thu nội dung kiến thức, trau dồi kỹ năng sát với yêu cầu doanh nghiệp để có bằng cấp công nhận việc học, đồng thời, có thể đi làm, kiếm tiền xứng đáng với năng lực.

Sau quá trình học tại FUNiX, Hoàng Quân cho biết, ưu điểm cũng là thách thức từ chương trình học tại đây là rất tập trung vào thực hành. Mỗi môn học đều có nhiều dự án và bài tập phải hoàn thành, tự học, tìm nguồn tài liệu phù hợp, liên hệ hỏi mentor (chuyên gia công nghệ)... "Quá trình học tập như thế rèn luyện cho mình có thói quen tự học và tư duy giải quyết vấn đề tiến bộ hơn" - cậu chia sẻ.

Thời điểm mới bắt đầu, chàng trai Cần Thơ dự định sẽ học nhanh ba chứng chỉ để đi làm, sau đó, học song song hoàn tất chương trình để lấy bằng đại học công nghệ.Tuy nhiên, chỉ sau hai chứng chỉ, Quân đã thực hiện được mục tiêu đi làm.

Hoàng Quân học trực tuyến tại FUNiX vì cách học linh hoạt, tập trung vào thực hành. Ảnh: Nhân vật cung cấp

Quân khẳng định bản thân "học đến đâu chắc đến đó" là nhờ việc học tập trung vào thực hành. Hoàn thành hai chứng chỉ, dù còn thiếu nhiều kiến thức, nam học viên vẫn tự tin tìm kiếm cơ hội việc làm. Qua kết nối của FUNiX, cậu đi làm ngay, chủ động quản lý giờ giấc, giải quyết, khắc phục vấn đề trong công việc và học tập.

Tuy làm việc với nhiều đồng nghiệp lớn hơn mình nhiều về tuổi đời, tuổi nghề nhưng Quân không lo lắng, thậm chí có thêm động lực để làm quen với kiến thức mới, framework (khung phần mềm) mới. Hơn hết, công ty cũng có đồng nghiệp cùng học FUNiX giống cậu.

Theo Tạ Mạnh Hoàng Quân, để có thể theo tại FUNiX, học viên phải nỗ lực quản lý bản thân, chủ động trong học tập. Cậu khuyên người học nên tận dụng nguồn lực từ hannah (cán bộ hỗ trợ học viên), mentor và cộng đồng học viên có sẵn. Ví dụ, cậu thường hỏi mentor định hướng học tập, kiến thức chuyên ngành; nhờ hannah tư vấn các vấn đề về học tập, trường lớp, thi cử... Cả hai đều giúp đỡ Quân học tập hiệu quả hơn.

"Ngoài ra, việc cởi mở trao đổi và giao lưu với các bạn cùng nhóm môn học, chứng chỉ cũng giúp mình và mọi người có thêm tinh thần học tập, cùng nhau đi xa hơn", Quân nói thêm.

Quỳnh Anh