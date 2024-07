Nam sinh tổn thương não, tim vì hút thuốc lá điện tử trộn ma túy

Hà NộiBệnh nhân nam 20 tuổi, nhập viện khi hôn mê, co giật, kết quả xét nghiệm mẫu thuốc lá điện tử phát hiện cần sa.

Năm ngoái, nam sinh cũng được đưa đến Trung tâm Chống độc, Bệnh viện Bạch Mai, vì ngộ độc thuốc lá điện tử. Lần này, bệnh nhân bị tổn thương não, tim, nhiễm toan chuyển hóa nặng, suy thận, tiên lượng nặng. Hiện chưa rõ người bệnh mua và sử dụng thuốc lá trong bối cảnh nào.

Bác sĩ Nguyễn Trung Nguyên, Giám đốc Trung tâm Chống độc, nói đây là một trong nhiều trường hợp nhập viện do sử dụng thuốc lá điện tử, thuốc lá nung nóng trộn ma túy. Điểm chung của các ca bệnh là tình trạng rất nặng với biểu hiện co giật, kích thích, vật vã, ảo giác, không kiểm soát được hành vi, tổn thương não và nhiều cơ quan khác. Nguy hiểm nhất là các mẫu xét nghiệm cho thấy thuốc lá điện tử được trộn 3-4 loại ma túy, trong khi trước đây chỉ có một.

"Dung dịch hút của thuốc lá điện tử chứa nicotine và nhiều chất gây hại cơ thể. Do đó, khi phối trộn thêm các chất lạ, chất kích thích, ma túy thì không thể lường trước được hậu quả", bác sĩ Nguyên nói, thêm rằng nhóm sử dụng hầu hết là người trẻ, nhiều trường hợp là học sinh.

Trước đó, Trung tâm Chống độc tiếp nhận nhiều bệnh nhân ngộ độc do hút thuốc lá điện tử trộn ma túy tổng hợp, cần sa, tinh dầu cần sa. Hồi tháng 7/2023, nam, 22 tuổi nguy kịch do hút thuốc lá điện tử trộn 4 chất ma túy. Ngoài ra, trung tâm cũng cấp cứu không ít những trường hợp ngộ độc do hút thuốc lào tẩm ma túy.

Mẫu thuốc lá điện tử nam sinh sử dụng. Ảnh: Bác sĩ cung cấp

Ông Nguyễn Trọng Khoa, Phó Cục trưởng phụ trách Cục Quản lý Khám, chữa bệnh (Bộ Y Tế), đánh giá 5 năm gần đây, tỷ lệ sử dụng thuốc lá điện tử đã tăng rất cao. Các sản phẩm này không được phép nhập khẩu nhưng việc buôn bán tiếp cận dễ dàng. Nguy cơ sử dụng ma túy luôn đi kèm dùng thuốc lá điện tử.

Bộ Y tế đang kiến nghị Quốc hội, Chính phủ ban hành quy định để cấm toàn diện với các sản phẩm này trước khi việc sử dụng trở nên phổ biến hơn. Cụ thể, cấm sản xuất, kinh doanh, nhập khẩu, quảng cáo, sử dụng các sản phẩm thuốc lá điện tử, thuốc lá nung nóng và các sản phẩm thuốc lá mới khác có thể sẽ xuất hiện trong tương lai.

Lê Nga