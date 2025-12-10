Nam sinh suy thận, hôn mê sau hút thử thuốc lá điện tử

Hà NộiHút vài hơi thuốc lá điện tử cùng nhóm bạn, nam thanh niên 19 tuổi đột ngột ngã quỵ, co giật rồi rơi vào hôn mê và suy thận cấp tính.

Ngày 9/12, TS.BS Nguyễn Trung Nguyên, Giám đốc Trung tâm Chống độc, Bệnh viện Bạch Mai, cho biết đơn vị vừa tiếp nhận nam bệnh nhân chuyển từ tuyến dưới lên trong tình trạng nguy kịch, phải thở máy và gây mê an thần.

Các bác sĩ xác định người bệnh bị ngộ độc cấp tính sau khi sử dụng thuốc lá điện tử. Diễn tiến bệnh rất nhanh, chỉ sau hơn một ngày được cai máy thở và tỉnh táo lại, bệnh nhân lập tức đối mặt tình trạng suy thận nặng.

Thiết bị thuốc lá điện tử mà các bệnh nhân bị ngộ độc mang đến Trung tâm Chống độc. Ảnh: Như Loan

Ba ngày sau cấp cứu, thanh niên giao tiếp được nhưng chức năng thận tổn thương nghiêm trọng. Bệnh nhân cũng xuất hiện nhiều vấn đề sức khỏe tâm thần như lo âu, stress cao độ và suy giảm trí nhớ. Do người bệnh không mang theo thiết bị đã sử dụng, các bác sĩ chưa thể xác định chính xác loại chất độc cụ thể.

"Trước đây, đa số bệnh nhân ngộ độc thuốc lá điện tử chỉ tổn thương não, nhưng gần đây chúng tôi ghi nhận nhiều trường hợp biến chứng suy thận nặng", bác sĩ Nguyên nhận định.

Hiện chưa có thuốc giải độc đặc hiệu cho các hóa chất tổng hợp bị trộn vào thuốc lá điện tử. Phác đồ điều trị chủ yếu tập trung hỗ trợ hô hấp, tuần hoàn, giải độc không đặc hiệu và điều chỉnh rối loạn chuyển hóa. Nhiều bệnh nhân sau khi xuất viện vẫn chịu di chứng dai dẳng như giảm trí nhớ, mất tập trung và rối loạn hành vi do tổn thương não.

Theo bác sĩ Nguyên, thuốc lá điện tử (vape) đang trở thành mối đe dọa sức khỏe nghiêm trọng khi số ca ngộ độc, tổn thương phổi và tai biến liên quan liên tục gia tăng. Nguy hiểm nhất là tình trạng vape bị biến tướng thành công cụ đưa ma túy tổng hợp vào cơ thể. Các xét nghiệm gần đây phát hiện nhiều chất cấm nguy hiểm trong dung dịch vape như Mdmb-butinaca, Adb-butinaca, cần sa tổng hợp và các chất hướng thần thế hệ mới.

Sản phẩm này chứa hàng nghìn hóa chất độc hại, nicotine nồng độ cao (thường ở dạng muối giảm kích ứng) khiến người dùng dễ hít lượng lớn mà không nhận ra nguy hiểm. Tác hại của vape hiện vượt xa thuốc lá truyền thống, không chỉ gây ung thư, tổn thương tim mạch cho người hút mà còn gây viêm phổi nặng cho người hít phải khói thụ động, đặc biệt là trẻ em và phụ nữ mang thai.

Lê Nga