Nam sinh phát tán công văn giả cho học sinh nghỉ học

Quảng NamMột nam sinh ở huyện Phú Ninh dùng phần mềm để chỉnh sửa văn bản UBND tỉnh, gây hiểu nhầm rằng cho nghỉ học đến ngày 21/3 rồi phát tán trên mạng.

Công an tỉnh Quảng Nam xác nhận nam sinh đang học cấp hai ở huyện Phú Ninh. Việc truy tìm được thực hiện theo yêu cầu của lãnh đạo tỉnh. Tuy nhiên, cơ quan công an đang đề xuất "nhắc nhở để rút kinh nghiệm do người làm giả văn bản còn nhỏ tuổi".

Nam học sinh cho biết đã tải công văn do UBND tỉnh Quảng Nam ban hành về việc cho học sinh nghỉ từ ngày 17/2 đến 21/2 để phòng, chống Covid-19. Sau đó dùng phần mềm chỉnh sửa nội dung nghỉ học từ ngày 21/2 đến 21/3, gửi vào nhóm chat bạn bè trong lớp với mục đích trêu đùa.

Tuy nhiên, văn bản giả lại được chia sẻ lên mạng xã hội khiến phụ huynh hoang mang, bởi ba ngày trước Sở Giáo dục và Đào tạo Quảng Nam cho biết học sinh toàn tỉnh trở lại trường từ ngày 22/2.

Đắc Thành