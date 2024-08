Nam sinh Nhật Bản tử vong sau khi nhổ răng khôn

Yuta Tomikawa, 17 tuổi, qua đời sau khi nhổ răng khôn vì nha sĩ không thực hiện nghiêm túc các quy trình gây mê.

Sự việc xảy ra vào năm 2023 tại một phòng khám đa khoa, ở tỉnh Osaka, song đến hôm 26/8 mới được cảnh sát công bố. Giới chức cũng bắt giữ hai nhân viên y tế trực tiếp tham gia vào quá trình nhổ răng và gây mê cho nam bệnh nhân.

Theo công bố của viện kiểm sát, trong quá trình gây mê, nữ nha sĩ đã đưa một ống oxy qua mũi, vào khí quản của người bệnh. Dù nhận được thông báo hơi thở Tomikawa có dấu hiệu bất thường, người này vẫn ngó lơ, không thực hiện các biện pháp an toàn cần thiết. Nữ nha sĩ tin rằng tình trạng bất thường là do bệnh nhân bị co thắt phế quản và dùng thuốc. Tuy nhiên, các triệu chứng của Tomikawa sau đó không cải thiện.

Gần 1,5 tiếng sau, khi bệnh nhân đã ngưng tim, cô và giám đốc bệnh viện mới gọi cấp cứu. Theo một nguồn tin, mức độ bão hòa oxy trong máu của Tomikawa khi ấy là 20% (mức bình thường là 96%). Bệnh nhân qua đời ngày 9/8, khoảng một tháng sau đó, tại bệnh viện nơi cậu được chuyển đến. Nguyên nhân cái chết được kết luận là thiếu oxy - thiếu máu cục bộ.

Minh họa một nam thiếu niên đang kiểm tra răng miệng. Ảnh: Pexel

Hồ sơ điều tra của công an Osaka nêu rõ ống oxy ban đầu được đưa đúng cách vào khí quản, nhưng đầu ống sau đó bị trượt khỏi vị trí này vì những lý do không xác định. Sau khi nghe ý kiến từ 40 nha sĩ, cơ quan cảnh sát kết luận nếu nhân viên y tế thực hiện các biện pháp thích hợp kịp thời, bệnh nhân có thể vẫn sống sót.

Giám đốc 55 tuổi và nữ nha sĩ 34 tuổi đã bị bắt vào ngày 26/8. Phía cảnh sát yêu cầu "xử lý thật nghiêm khắc" vụ việc, yêu cầu truy tố với lý do cả hai không nắm bắt chính xác tình hình đặt nội khí quản của bệnh nhân, không thực hiện các biện pháp cấp cứu phù hợp. Dù ở vị trí quản lý, vị giám đốc đã chậm trễ trong việc gọi cứu thương sau khi biết về tình trạng bất thường của bệnh nhân.

Phòng khám đa khoa được khai trương vào năm 2008, do Hiệp hội Nha khoa Sakai điều hành. Nơi này thường xuyên tiếp nhận các ca khó của những cơ sở khác, chẳng hạn người mắc chứng bồn chồn và không thể ngồi yên khi điều trị. Theo gia đình, Tomikawa bị rối loạn phát triển và đã đến phòng khám để nhổ hai chiếc răng khôn.

Thục Linh (Theo Mainichi)