Nam sinh ngành Kỹ thuật ô tô chuyển nghề lập trình nhờ học online

Từ một sinh viên ngành Kỹ thuật ô tô, Đỗ Xuân Huynh (sinh năm 1999) trở thành lập trình viên của FPT Software sau 6 tháng học online tại FUNiX.

Đỗ Xuân Huynh bắt đầu quan tâm đến công nghệ thông tin từ năm ba đại học khi ở phòng trọ với những người bạn học ngành này. Nghe các bạn bàn luận, trò chuyện, Huynh bắt đầu cảm thấy tò mò, thích thú và dần yêu thích những điều mới mẻ của công nghệ thông tin.

Huynh ấn tượng với tính sáng tạo và sức ảnh hưởng mạnh mẽ của ngành. Qua tìm hiểu, cậu nhận thấy công nghệ thông tin có nhiều cơ hội nghề nghiệp hấp dẫn, đa dạng. Năm 2021, thời điểm Covid-19 bùng phát, nam sinh phải nghỉ học ở nhà. Lúc này, cậu muốn nghiêm túc theo học một khóa học về IT và được bạn bè giới thiệu về FUNiX.

Sau một thời gian cân nhắc, Huynh quyết định chọn khóa học Chứng chỉ Doanh nghiệp tại đây để tiếp cận với ngành học mới. Với cậu, kinh phí học tập khá rẻ, được doanh nghiệp tài trợ 100% học phí. Đồng thời, với thời gian học linh hoạt, cậu có thể cân bằng song song hai ngành học.

Xuân Huynh chuyển nghề thành công, trở thành lập trình viên khi đang học đại học. Ảnh: Nhân vật cung cấp

Xuân Huynh đặt mục tiêu hoàn thành khóa học với kết quả tốt nhất, nắm vững kiến thức để có thể trở thành lập trình viên giỏi. Suốt 6 tháng tiếp theo, cậu miệt mài học tập. Do chưa có nền tảng trước đó, những ngày đầu học tập, nam sinh khá bỡ ngỡ nhưng luôn được bạn bè đồng hành, hướng dẫn. Từ đó, cậu dần quen cách học trực tuyến tại FUNiX.

Huynh chia sẻ, đôi khi, cậu cảm thấy nản và muốn bỏ cuộc do khối lượng kiến thức lớn, khó, bận việc học ở trường đại học, làm đồ án tốt nghiệp cuối khóa, thực tập... "Mình cũng mất vài hôm để 'đả thông' tư tưởng bằng cách nghĩ về lý do tại sao mình bắt đầu học và lấy lại sức mạnh từ lý do", cậu nói.

Huynh mới tốt nghiệp Đại học Bách Khoa Hà Nội và nhận bằng tốt nghiệp vào đầu tháng 12. Ảnh: Nhân vật cung cấp

Các mentor (cố vấn) và hannah (cán bộ chăm sóc học viên) tại FUNiX đã giúp đỡ, tiếp thêm động lực, gỡ rối cho Huynh khi khó khăn. Trong đó, hannah Thúy luôn đồng hành và khích lệ cậu sinh viên cố gắng. Nhờ vậy, Huynh dần hoàn thành được các bài luận (assignment) khó nhằn và hoàn thành các môn học từ dễ đến khó.

"Để học FUNiX hiệu quả, các bạn cần có quyết tâm và tính tự học, tự giác cao. Tinh thần đó giúp mình rất nhiều khi ứng tuyển việc làm, cũng như đi làm nghề thực tế", nam học viên chia sẻ.

Bắt đầu học FUNiX từ tháng 1, đến tháng 7, Huynh đã trúng tuyển vị trí Developer tại FPT Software với mức lương đúng kỳ vọng. Cậu được FUNiX hỗ trợ từ khâu làm CV, rèn luyện kỹ năng phỏng vấn. Nam sinh cũng có cơ hội kết nối tới các doanh nghiệp IT trong mạng lưới đối tác - tuyển dụng của FUNiX như NAL, VMO Holdings...

Xuân Huynh kể lại, quá trình ứng tuyển diễn ra suôn sẻ, không gặp khó khăn nào. Hiện tại, cậu rất hài lòng với môi trường làm việc của công ty và sẽ nỗ lực phấn đấu với mục tiêu trở thành một Project Manager.

Lập trình viên 9x chia sẻ, Chứng chỉ Doanh nghiệp của FUNiX bổ ích, có ý nghĩa với các bạn trẻ có mong muốn theo đuổi nghề lập trình. Nhờ khóa học này, Huynh có thể mở rộng mạng lưới quan hệ trong ngành, tự tin bước vào môi trường làm việc thực tế tại doanh nghiệp, mạnh dạn phát triển trong ngành.

Quỳnh Anh