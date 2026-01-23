Nam sinh nát bàn tay vì tự chế pháo

Hà NộiNam thiếu niên 15 tuổi nhập viện trong tình trạng bàn tay trái dập nát hoàn toàn, bác sĩ chỉ giữ lại được hai ngón sau sự cố tự chế pháo nổ.

Ngày 23/1, TS.BS Nguyễn Quang Vịnh, Khoa Phẫu thuật Chi trên và Vi phẫu, Bệnh viện Trung ương Quân đội 108, cho biết kíp trực đã phẫu thuật khẩn cấp cắt lọc tổ chức dập nát và lấy bỏ dị vật cho bệnh nhân. Dù nỗ lực, bác sĩ chỉ bảo tồn được hai trong số 5 ngón tay do tổn thương quá phức tạp. Ngoài bàn tay và cổ tay nát bấy, nam sinh còn chịu thêm vết thương phần mềm vùng đùi trái.

Các bác sĩ hội chẩn ca bệnh pháo nổ. Ảnh: Mai Hằng

Bệnh nhân đối mặt lộ trình điều trị dài ngày với nhiều cuộc đại phẫu. Thời gian tới, bác sĩ sẽ dùng vạt da che phủ vùng hoại tử, dự kiến sau vài tháng phải phẫu thuật chuyển ngón chân lên thay thế ngón tay cái đã mất. Tiên lượng xa, cậu bé vĩnh viễn mất ít nhất ba ngón tay, chức năng cầm nắm của bàn tay phục hồi rất hạn chế.

Tai nạn do pháo tự chế gia tăng mạnh vào ba tháng cận Tết, nạn nhân chủ yếu là thanh thiếu niên học theo các video trên mạng. Mới đây, Bệnh viện Hữu nghị Việt Đức cũng tiếp nhận 6 ca đa chấn thương nghiêm trọng, hầu hết nạn nhân chịu cảnh tàn phế, cụt tay hoặc hỏng mắt dù y bác sĩ dốc sức cứu chữa.

Bác sĩ Vịnh nhận định tổn thương do hỏa khí thường rất nặng nề, khả năng phục hồi các đơn vị ngón tay vô cùng khó khăn. Ông bày tỏ sự hối tiếc vì những tai nạn này hoàn toàn có thể phòng tránh, nhưng chỉ vài phút tò mò, người bệnh không chỉ mất chức năng chi thể mà còn đe dọa trực tiếp tính mạng.

Chuyên gia khuyến cáo các gia đình cần giám sát chặt chẽ con em, tuyệt đối không để trẻ tiếp xúc vật liệu gây nổ. Khi không may xảy ra tai nạn, người thân cần băng bó vết thương tối thiểu, nẹp cố định và nhanh chóng đưa nạn nhân đến cơ sở y tế gần nhất, tránh tâm lý giấu giếm làm lỡ "thời gian vàng" trong cấp cứu.

Lê Nga