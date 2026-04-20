Nam sinh mất tích trên núi Tam Đảo, hơn 100 người đang tìm kiếm

Phú ThọUBND xã Đạo Trù huy động hơn 100 người và flycam gắn camera nhiệt, khẩn trương tìm kiếm một nam sinh mất tích khi leo núi tại khu vực rừng núi Tam Đảo.

Người mất tích được xác định là Nguyễn Tuấn Anh, 19 tuổi, sống tại phường Định Công, Hà Nội, hiện là sinh viên Trường Đại học Đại Nam. Theo thông tin ban đầu, khoảng 18h ngày 19/4, Tuấn Anh bị mất liên lạc với gia đình khi đang cùng nhóm bạn gồm 10 người leo núi tại khu vực thôn Vĩnh Ninh, xã Đạo Trù.

Nhóm xuất phát từ chân núi dốc Rít từ sáng cùng ngày. Trong quá trình di chuyển, do địa hình rừng núi phức tạp, nhiều khả năng nam sinh đã bị lạc.

Cho đến 22h hôm nay, Tuấn Anh đã mất liên lạc 28 tiếng. Thời tiết khu vực Tam Đảo hôm qua và nay có mưa, sương mù.

Nam sinh mất tích khi leo núi Tam Đảo. Ảnh: UBND xã Đạo Trù

Ông Lưu Xuân Năm, Phó Chủ tịch UBND xã Đạo Trù, cho biết địa phương đã huy động hơn 100 người tham gia tìm kiếm, gồm lực lượng công an, quân sự, y tế và người dân. Các tổ công tác được trang bị flycam gắn camera nhiệt để rà soát diện rộng, đặc biệt tại những khu vực rừng rậm, địa hình hiểm trở.

Từ tối qua, lãnh đạo xã đã trực tiếp có mặt tại hiện trường để chỉ đạo công tác tìm kiếm. Các lực lượng đang nỗ lực chạy đua với thời gian, phối hợp chặt chẽ nhằm sớm tìm người mất tích, đảm bảo an toàn tính mạng công dân.

Tam Đảo là một trong những điểm trekking, leo núi phổ biến ở miền Bắc, nằm cách Hà Nội khoảng 70 km. Dãy núi này có địa hình rừng rậm, độ dốc lớn, nhiều vách đá và hệ thống đường mòn chằng chịt, dễ gây mất phương hướng đối với người không thông thạo địa hình. Những cung leo quen thuộc thường xuất phát từ khu vực chân núi, đi qua các điểm như tháp truyền hình, đỉnh Rùng Rình hoặc thác Bạc.

Tuy nhiên, do đặc trưng rừng kín và thời tiết thay đổi nhanh, Tam Đảo thường xuyên xuất hiện sương mù dày, tầm nhìn hạn chế, đặc biệt vào chiều tối. Một số khu vực ít người qua lại, tín hiệu điện thoại yếu hoặc mất hoàn toàn, khiến việc liên lạc gặp khó khăn khi xảy ra sự cố. Thực tế, đã có nhiều trường hợp du khách bị lạc khi tự ý trekking theo nhóm nhỏ hoặc không có người dẫn đường.

Chính quyền địa phương khuyến cáo người dân và du khách khi leo núi tại Tam Đảo cần chuẩn bị đầy đủ thiết bị định vị, liên lạc, đi theo nhóm, thông báo lịch trình trước và hạn chế di chuyển khi thời tiết xấu để đảm bảo an toàn.

Chính quyền địa phương đề nghị người dân nếu phát hiện hoặc có thông tin liên quan đến Nguyễn Tuấn Anh, khẩn trương thông báo cho UBND xã Đạo Trù, cơ quan công an gần nhất hoặc liên hệ: đồng chí Lưu Xuân Năm – Phó Chủ tịch UBND xã (0982304999); Thượng tá Phan Văn Thực – Chỉ huy trưởng Ban CHQS xã (0984591888).

Vị trí đỉnh Tam Đảo Bắc trên bản đồ.

Gia Chính