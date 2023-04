Nam sinh lớp 9 mang dao phòng vệ khiến bạn học tử vong

Quảng TrịLê Hữu Quân khai biết sẽ có nhóm nam sinh trường đến đánh mình nên mang theo con dao gọt hoa quả để phòng vệ, không ngờ đâm vào ngực khiến bạn tử vong.

Chiều 13/4, Phòng Cảnh sát hình sự Công an Quảng Trị cho hay đã khởi tố vụ án, khởi tố bị can với Quân, 15 tuổi, trú huyện Đakrông, về tội Giết người. Do Quân chưa đủ 18 tuổi, nhà chức trách giao Quân cho gia đình quản lý trong quá trình điều tra vụ việc.

Theo lời khai ban đầu, vào sáng xảy ra sự việc, ngày 7/4, Quân được bạn học cho biết là sẽ có nhóm học sinh khác trường đến đánh mình, do mâu thuẫn trước đó. Chiều cùng ngày, Quân mang dao gọt hoa quả để phòng vệ.

Khoảng 13h30 ngày 7/4, tại trường Tiểu học và THCS Ba Lòng, khi Nguyễn Văn Quang (16 tuổi, lớp 9 trường Trung học cơ sở Krông Klang, huyện Đakrông) cùng nhóm bạn đến, Quân đã đâm vào ngực Quang.

Quang mất nhiều máu, gục xuống, được giáo viên đưa sang cấp cứu tại Trạm y tế xã Ba Lòng nhưng em đã tử vong sau đó.

Sau khi đâm, Quân hốt hoảng vứt dao, chạy đến Công an xã Ba Lòng tự thú. Nam sinh cho hay giơ dao chỉ để đe dọa không được đánh mình, không ngờ gây nên hậu quả lớn. Hiện Quân "hoảng sợ, nhiều đêm mất ngủ".

Luật sư Nguyễn Thị Khánh Thi, Văn phòng Luật sư Trần và cộng sự, thuộc Đoàn Luật sư tỉnh Quảng Trị, cho biết tội người từ đủ 14 tuổi đến dưới 16 tuổi phải chịu trách nhiệm hình sự về tội Giết người, theo Điều 12 Bộ luật Hình sự. Nếu điều luật được áp dụng quy định hình phạt tù chung thân hoặc tử hình, mức hình phạt cao nhất được áp dụng không quá 12 năm tù; nếu là tù có thời hạn thì mức hình phạt cao nhất được áp dụng không quá một phần hai (1/2) mức phạt tù mà điều luật quy định.

Hoàng Táo