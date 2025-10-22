Nam sinh lớp 9 đánh bạn nhập viện bằng gậy ba khúc

An GiangNam sinh lớp 9 dùng gậy ba khúc đánh vào đầu, mặt một em lớp 8 cùng trường THCS Bình Thành Đông, gây chảy máu, phải khâu nhiều mũi.

Theo Công an xã Bình Thạnh Đông, sự việc xảy ra vào sáng 18/10. Do mâu thuẫn từ trước, hai nam sinh hẹn đến khu đất trống để đánh nhau. Đi cùng còn có khoảng 10 học sinh khác.

Trong lúc hai em đánh nhau bằng tay thì bạn của nam sinh lớp 9 bất ngờ dùng gậy ba khúc vụt nhiều cái vào đầu, mặt nam sinh lớp 8. Em này chỉ dừng lại khi có người hô "chảy máu rồi".

Nam sinh lớp 8 được đưa đến bệnh viện khâu vết thương và điều trị thương tích, hiện sức khỏe ổn định. Công an xã cho hay đang củng cố hồ sơ để xử lý theo quy định.

Ban giám hiệu trường THCS Bình Thạnh Đông hôm nay cho biết đã mời phụ huynh các em liên quan đến trường làm việc. Cha mẹ nam sinh lớp 9 đã xin lỗi, bồi thường thiệt hại và cam kết giáo dục con em.

Hiện trường vụ đánh nhau do một học sinh quay, đăng trên mạng xã hội. Ảnh: chụp từ video

Những vụ học sinh đánh nhau diễn ra liên tiếp từ đầu năm học mới đến nay. Vài ngày trước, một nam sinh lớp 12, trường THPT Đặng Thai Mai, Thanh Hóa bị bạn cùng trường đâm tử vong khi ẩu đả trên đường đi học về.

Ngọc Tài